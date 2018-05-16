Özgür Özel'den Erdoğan'a 'B, C planı' yanıtı: Elbette gideceksin

Erdoğan'ın seçim sonrasına dair 'A, B, C planlarımız var' sözüne yanıt veren CHP'li Özgür Özel, 'Seçimi takır takır alacağız, gidecekler' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerinde, partisinin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumuna ilişkin olarak, “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” sözlerine yanıt verdi. Seçimlerde oyları çaldırmayacaklarını söyleyen Özel, “Seçimi kaybedince elbette gideceksin, sonuçları elbette tanıyacaksın. Seçimi takır takır alacağız, devir teslimi yapacaklar, gidecekler” dedi.

‘OYLARI ÇALDIRMAYACAĞIZ, TAKIR TAKIR GİDECEKSİN’

CHP’li Özel, CNN Türk’te katıldığı programda şunları söyledi: “A planımız kazanmak, B planımız kazanmak, C planımız kazanmak. O konuda her şey yolunda gidiyor. Erdoğan’ın kaybetmekten bahsetmesi önemli.Türkiye, seçilen iktidarın yönetimi devredip devretmemesi konusundaki soruyu 14 Mayıs 1950 gecesi geride bıraktı zaten. 1950’den 68 yıl sonra böyle bir şüphenin ülkenin cumhurbaşkanınca dile getiriliyor olması, AKP’nin demokrasiye yarattığı tahribatın itirafından başka bir şey değil. Seçimi kaybedince elbette gideceksin, sonuçları elbette tanıyacaksın. Seçimi takır takır alacağız, devir teslimi yapacaklar, gidecekler.”

Erdoğan: Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz

'TÜRKİYE’NİN PARTİZANLIKTAN AĞZI YANDI'

Yargı bağımsızlığına dikkat çeken Özel, “Türkiye’nin ağzı bu partizanlıktan çok yandı, partisiz bir cumhurbaşkanının taahhütleriyle tam bağımsız bir yargı inşa etmek zorundayız. Erdoğan’ın manifestosunda ibretlik bir durum var. 16 yıldır iktidarda, ahdi var. Doları düşürebiliyorsan bu iradeyi bugün göster. Her şey yolunda gidiyorsa neden erken seçime gidiyoruz, eğer ülke bu kadar kötü durumdaysa, ülkeyi bu duruma düşüren adamı neden bir daha seçiyoruz?” diye sordu.

“Parlamenter demokrasinin özü bütçe yetkisidir” diyen Özel, “Bütçe yapmak halkın hakkıdır. Bütçe yapma hakkının cumhurbaşkanının elinde bulunması kadar parlamenter demokrasiye ters bir şey olmaz. Partili bir cumhurbaşkanına asla verilmemesi gereken dünya kadar yetki var. Bu yetkiler, tekrar TBMM’ye iade edilecek. OHAL’i kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇİFT SANTRFOR OYNUYORUZ’

Özel son olarak şunları söyledi: “Hiçbir siyasi partinin 12 Eylül ürünü seçim barajına takılmasını istemeyiz. Son 10 günkü ivmemiz beni daha da umutlandırıyor. Büyük bir umut, büyük bir moral var. Muharrem İnce nereye gitse Genel Başkan nereye gitse bir insan seli ile karşılaşıyoruz. Çift santrfor oynuyoruz. Moraller çok yüksek, tam bir uyum var. Siyasi hayatımın en keyifli günlerini yaşıyorum. Bu seçimlerde oyları çaldırmayacağımıza, tarihin en yüksek katılım oranını yakalayacağımıza ve tarihi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Çılgın proje, çılgın proje diyorlar.. Bizim en çılgın projemiz, annelerin hepsinin birden çocuğunun geleceğini güvence altında hissettiği, eğitimden razı olduğu bir eğitim sistemini kurmak.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:51

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