AKP'den Süleyman Çakır'a destek: Gerekli hukuki süreci başlattık

'Laiklik elden gidiyeah', 'İltica geliyeah' parodisiyle sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır’a AKP Üsküdar ilçe örgütünden hukuki destek geldi.

TV365'in Üsküdar’da yaptığı erken seçim röportajında “Seçimde kime oy veriyorsunuz” sorusuna "AK Parti" dedikten sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturan Süleyman Çakır’a AKP Üsküdar ilçe örgütünden hukuki destek geldi.

Çakır, TV365'e verdiği röportajda, AKP’nin Türkiye’nin başına gelmekte ‘çok geç kaldığını’ söylemiş ve "Takke yasağı, eşarp yasağı…", “Laiklik elden gidiyeah”, “İltica geliyeah” parodisi canlandırmıştı. Çakır konuşmasına "Sen dişlerini fırçalamayı öğren" diyerek müdahale eden bir vatandaşı “Vallahi bak 155’i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz. Bak içeri aldırırım diline dikkat et. Hain, vatan haini" sözleriyle tehdit etmişti.

AKP Üsküdar ilçe örgütü, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla ‘tehdit edildiğini’ iddia ettikleri Çakır’a hukuki destek vereceklerini duyurdu. Açıklamada "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak" ifadeleri kullanıldı.

İşte o tweet:

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:38

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