Ä°ÅŸÃ§iler, Ã¼lkenin normalleÅŸmesini istiyor

Hatay Dörtyol’da 800 işçinin çalıştığı fabrikadan bir işçiyle seçimi konuştuk, seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerini aldık.

Halil İMREK

Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulu bir metal fabrikası. 800 kadar işçi çalışıyor. İşçilerin hepsini bir araya getirme ve hep birlikte tartışma şansı yok. Zaten işini kaybetme korkusu nedeniyle kalabalık ortamlarda siyaset konuşmayı da tercih etmiyor işçiler.

Fabrika üç vardiya olarak çalışıyor. Aynı vardiyadaki işçiler işe giriş çıkış anında (kart basarken) birbirini görebiliyor. Ancak serviste 30-40 işçi yan yana gelebiliyor. İşçilerin kalabalık bir şekilde bir arada olduğu tek yer yemekhane. Yemekhanede ise daha çok “genel şeylerden” konuşuluyor.

İŞÇİYİ SORAN VAR MI?

Görüştüğümüz bir işçi, kendi çalıştığı bölümde 35 kişinin olduğunu söylüyor. Burada işçiler kendi aralarında sürekli siyaseti, yani seçimleri konuşuyormuş. Ancak tartışmaların ağırlığını daha çok hangi partinin ne kadar oy alacağı, hangi cumhurbaşkanı adayının ikinci tura kalacağı ve AKP’nin bu sefer de kazanıp kazanmayacağı oluşturuyormuş. “Siz kendi taleplerinizi, çalışma koşullarınızı konuşmuyor musunuz? Oy tercihinizi kendi talebiniz üzerinden mi yapıyorsunuz?” diye sorduğumuzda yanıtı “Hangi parti işçilerin derdi ile ilgileniyor ki? İşçiyle ilgilenen, işçiyi soran var mı?” oluyor.

“Peki, işçilerin sorunları nasıl çözülecek, işçiler kendi taleplerini nasıl gündem yapacak?” sorumuza ise “Bunu aslında biz de pek konuşmuyoruz, kafa yormuyoruz. Bir de işçi için siyaset yapan yok ki” yanıtını alıyoruz. Konuşmamız sırasında işçilerin kendi taleplerini belirleyip, işçiler olarak birleşmeden, başkasının bunu dikkate almayacağı da dile getiriliyor.

‘DİKTATÖRLÜK KAYGISI ORTAK’

Sohbete, işçilerin kendi aralarında yaptıkları tartışma üzerinden devam ediyoruz. Seçimlerin nasıl olacağını, kimin alacağı konusunu soruyoruz. Şöyle yanıtlıyor: “Herkesin kaygısı ülkede bir diktatörlük olmasın. Ülke padişahlıkla yönetilir hale gelmesin. Çünkü her şey giderek daha kötüye gidiyor. Ve tek bir kişi her şeye karar verecek. AKP’ye oy veren işçilerin bazılarında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her şeyi tek başına belirlemesi ve 24 Haziran seçimlerinden tek yetkili olmasından bir rahatsızlık var. Artık milletvekilinin bile bir etkisi ve yetkisi olmayacak.” İşçi çözüm konusunda ise şimdilik, demokrasinin, hukukun olduğu, az çok eski parlamento sisteminin devam ettiği bir durumun tarifini yapıyor.

‘MHP’LİLER CUMHURBAŞKANLIĞINDA AKŞENER’E VERİR’

İşçi bölümdeki tabloyu şöyle özetliyor: “Bizim bölümdeki 35 işçi arasında 6-7 AKP’ye oy verecek var. 2-3 CHP’ye verecek. 3-4 kişi MHP’ye verecek. Bir kişi Saadet diyor bir kişi ise Selahattin Demirtaş’a oy vereceğini söylüyor. Kalanlar ise Meral Akşener’e oy verecek.”

“İYİ Partiye bu kadar fazla oy veren olur mu?” diye sorunca, “AKP ve MHP’den de Meral Akşener’e oy geleceğini düşünüyorum. Ben Meral Akşer’in oy patlaması yapacağını ve sürpriz yaparak ikinci tura kalacağını düşünüyorum” diye yanıtlıyor. “CHP’nin yüzde 25 civarında bir oyu var. Bu dönem CHP tabanı ve seçmeni Muharrem İnce etrafında birleşmiş görünüyor, ikinci tura Muharrem İnce kalmaz mı?” diye soruyoruz bu kez. Yanıtı “Dörtyol gibi milliyetçi ve muhafazakar bir yerden bakarak sanmam. Bence Meral Akşener ikinci tura kalacak. MHP tabanı genel seçimlerde partisine oy verse de Cumhurbaşkanlığı adaylığında Meral Akşener’e verir. Çünkü herkes ülke normalleşsin istiyor. Demokrasi, hukuk olsun istiyor. Bunun için AKP’yi frenleyecek. Artık işçiler, halk bıkmış durumda. Artık bir yerden ses verelim diyor. Tehditlere rağmen gidip seçim kurullarında imza verenler oldu. Sosyal medyada ses çıkaranlar var. AKP de emeklilere ikramiye verdi. Ama millet neden bugüne kadar vermedi de seçim öncesi veriyorlar diye konuşuyor” oluyor.

‘İLK TURDA YÜZDE 51’İ KİMSE ALAMAYACAK’

İşçiler arasında çok dolaştığını, ilk turda kimsenin yüzde 51’i alamayacağını düşündüğünü anlatan işçi, şöyle devam ediyor: “İkinci tura Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan veya Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener kalacak diye konuşuluyor. Ama dediğim gibi ben Meral Akşener’in yüzde 25’in üzerinde oy alacağını Muharrem İncenin ise yüzde 20 küsurlarda kalacağını, HDP Adayı Demirtaş’ın ise yüzde 10’u ancak bulacağını düşünüyorum. Bu sefer herkes bir şans olduğunu düşünüyor. Baskı, korku ve adam kayırmacılığın son bulacağı ve memleketin normalleşeceği umudunu taşıyor. Kimse tek başına Mecliste çoğunluğu belirleyemeyecek. Böylece bir denge sağlanacak.”

