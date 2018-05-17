Ä°ÅŸÃ§iler, Ã¼lkenin normalleÅŸmesini istiyor

Hatay DÃ¶rtyolâ€™da 800 iÅŸÃ§inin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikadan bir iÅŸÃ§iyle seÃ§imi konuÅŸtuk, seÃ§im sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin tahminlerini aldÄ±k.

Halil Ä°MREK

Hatay

Hatay'Ä±n Dörtyol ilçesinde kurulu bir metal fabrikasÄ±. 800 kadar iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin hepsini bir araya getirme ve hep birlikte tartÄ±ÅŸma ÅŸansÄ± yok. Zaten iÅŸini kaybetme korkusu nedeniyle kalabalÄ±k ortamlarda siyaset konuÅŸmayÄ± da tercih etmiyor iÅŸçiler.

Fabrika üç vardiya olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. AynÄ± vardiyadaki iÅŸçiler iÅŸe giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ anÄ±nda (kart basarken) birbirini görebiliyor. Ancak serviste 30-40 iÅŸçi yan yana gelebiliyor. Ä°ÅŸçilerin kalabalÄ±k bir ÅŸekilde bir arada olduÄŸu tek yer yemekhane. Yemekhanede ise daha çok “genel ÅŸeylerden” konuÅŸuluyor.

Ä°ÅžÇÄ°YÄ° SORAN VAR MI?

GörüÅŸtüÄŸümüz bir iÅŸçi, kendi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümde 35 kiÅŸinin olduÄŸunu söylüyor. Burada iÅŸçiler kendi aralarÄ±nda sürekli siyaseti, yani seçimleri konuÅŸuyormuÅŸ. Ancak tartÄ±ÅŸmalarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha çok hangi partinin ne kadar oy alacaÄŸÄ±, hangi cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n ikinci tura kalacaÄŸÄ± ve AKP’nin bu sefer de kazanÄ±p kazanmayacaÄŸÄ± oluÅŸturuyormuÅŸ. “Siz kendi taleplerinizi, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±zÄ± konuÅŸmuyor musunuz? Oy tercihinizi kendi talebiniz üzerinden mi yapÄ±yorsunuz?” diye sorduÄŸumuzda yanÄ±tÄ± “Hangi parti iÅŸçilerin derdi ile ilgileniyor ki? Ä°ÅŸçiyle ilgilenen, iÅŸçiyi soran var mÄ±?” oluyor.

“Peki, iÅŸçilerin sorunlarÄ± nasÄ±l çözülecek, iÅŸçiler kendi taleplerini nasÄ±l gündem yapacak?” sorumuza ise “Bunu aslÄ±nda biz de pek konuÅŸmuyoruz, kafa yormuyoruz. Bir de iÅŸçi için siyaset yapan yok ki” yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±yoruz. KonuÅŸmamÄ±z sÄ±rasÄ±nda iÅŸçilerin kendi taleplerini belirleyip, iÅŸçiler olarak birleÅŸmeden, baÅŸkasÄ±nÄ±n bunu dikkate almayacaÄŸÄ± da dile getiriliyor.

‘DÄ°KTATÖRLÜK KAYGISI ORTAK’

Sohbete, iÅŸçilerin kendi aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± tartÄ±ÅŸma üzerinden devam ediyoruz. Seçimlerin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ±, kimin alacaÄŸÄ± konusunu soruyoruz. Åžöyle yanÄ±tlÄ±yor: “Herkesin kaygÄ±sÄ± ülkede bir diktatörlük olmasÄ±n. Ülke padiÅŸahlÄ±kla yönetilir hale gelmesin. Çünkü her ÅŸey giderek daha kötüye gidiyor. Ve tek bir kiÅŸi her ÅŸeye karar verecek. AKP’ye oy veren iÅŸçilerin bazÄ±larÄ±nda da CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n her ÅŸeyi tek baÅŸÄ±na belirlemesi ve 24 Haziran seçimlerinden tek yetkili olmasÄ±ndan bir rahatsÄ±zlÄ±k var. ArtÄ±k milletvekilinin bile bir etkisi ve yetkisi olmayacak.” Ä°ÅŸçi çözüm konusunda ise ÅŸimdilik, demokrasinin, hukukun olduÄŸu, az çok eski parlamento sisteminin devam ettiÄŸi bir durumun tarifini yapÄ±yor.

‘MHP’LÄ°LER CUMHURBAÅžKANLIÄžINDA AKÅžENER’E VERÄ°R’

Ä°ÅŸçi bölümdeki tabloyu ÅŸöyle özetliyor: “Bizim bölümdeki 35 iÅŸçi arasÄ±nda 6-7 AKP’ye oy verecek var. 2-3 CHP’ye verecek. 3-4 kiÅŸi MHP’ye verecek. Bir kiÅŸi Saadet diyor bir kiÅŸi ise Selahattin DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸini söylüyor. Kalanlar ise Meral AkÅŸener’e oy verecek.”

“Ä°YÄ° Partiye bu kadar fazla oy veren olur mu?” diye sorunca, “AKP ve MHP’den de Meral AkÅŸener’e oy geleceÄŸini düÅŸünüyorum. Ben Meral AkÅŸer’in oy patlamasÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± ve sürpriz yaparak ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” diye yanÄ±tlÄ±yor. “CHP’nin yüzde 25 civarÄ±nda bir oyu var. Bu dönem CHP tabanÄ± ve seçmeni Muharrem Ä°nce etrafÄ±nda birleÅŸmiÅŸ görünüyor, ikinci tura Muharrem Ä°nce kalmaz mÄ±?” diye soruyoruz bu kez. YanÄ±tÄ± “Dörtyol gibi milliyetçi ve muhafazakar bir yerden bakarak sanmam. Bence Meral AkÅŸener ikinci tura kalacak. MHP tabanÄ± genel seçimlerde partisine oy verse de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nda Meral AkÅŸener’e verir. Çünkü herkes ülke normalleÅŸsin istiyor. Demokrasi, hukuk olsun istiyor. Bunun için AKP’yi frenleyecek. ArtÄ±k iÅŸçiler, halk bÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. ArtÄ±k bir yerden ses verelim diyor. Tehditlere raÄŸmen gidip seçim kurullarÄ±nda imza verenler oldu. Sosyal medyada ses çÄ±karanlar var. AKP de emeklilere ikramiye verdi. Ama millet neden bugüne kadar vermedi de seçim öncesi veriyorlar diye konuÅŸuyor” oluyor.

‘Ä°LK TURDA YÜZDE 51’Ä° KÄ°MSE ALAMAYACAK’

Ä°ÅŸçiler arasÄ±nda çok dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilk turda kimsenin yüzde 51’i alamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü anlatan iÅŸçi, ÅŸöyle devam ediyor: “Ä°kinci tura Muharrem Ä°nce ile Recep Tayyip ErdoÄŸan veya Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Meral AkÅŸener kalacak diye konuÅŸuluyor. Ama dediÄŸim gibi ben Meral AkÅŸener’in yüzde 25’in üzerinde oy alacaÄŸÄ±nÄ± Muharrem Ä°ncenin ise yüzde 20 küsurlarda kalacaÄŸÄ±nÄ±, HDP AdayÄ± DemirtaÅŸ’Ä±n ise yüzde 10’u ancak bulacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bu sefer herkes bir ÅŸans olduÄŸunu düÅŸünüyor. BaskÄ±, korku ve adam kayÄ±rmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n son bulacaÄŸÄ± ve memleketin normalleÅŸeceÄŸi umudunu taÅŸÄ±yor. Kimse tek baÅŸÄ±na Mecliste çoÄŸunluÄŸu belirleyemeyecek. Böylece bir denge saÄŸlanacak.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 MayÄ±s 2018 14:33

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