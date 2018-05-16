İsrailli milletvekillerinden 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma' çağrısı

İsrail-Türkiye arasında yaşanan gerginlik sonrası İsrail parlamentosunda 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma' çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze sınırında 60'ı aşkın Filistinliyi katletmesi sonrası Tel Aviv ve Ankara arasında büyükelçilerin geri çekilmesiyle başlayan diplomatik gerilim sürüyor. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olmak için yasa tasarısı verebileceklerini açıkladı.

Jerusalem Post'un haberine göre Siyonist Birlik Milletvekili Itzik Shmuly ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Milletvekli Amir Ohana, İsrail'in 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olması için İsrail Parlamentosuna (Knesset) yasa tasarısı sunabileceklerini söyledi.

Sputnik'in yansıttığı habere göre Ermeni Soykırımı'nın İsrail tarafından uzun zaman önce tanınması gerektiğini söyleyen Siyonist Birlik Milletvekili Schulmy yaptığı açıklamada "Her gün Suriye'nin kuzeybatısında binlerce Kürt'ü bombalayan ve ülkesi Ermeni halkının soykırımından ve Süryanilere yönelik tarihi dehşetten sorumlu olan antisemitik (Yahudi karşıtı) Türk kasabından gelen ahlaki değerlendirmeleri kabul etmiyoruz" dedi.

'ÇOKTAN TANIMALIYDIK'

Likud Milletvekili Ohana ise soykırımın tanınmamasının arkasındaki diplomatik nedenlerin artık geçerli olmadığını belirterek "Adaleti sağlamak için geç değil. Ermenilere yapılan korkunç adaletsizliği resmen tanımanın vakti geldi. Hitler, Wehrmacht yetkililerine Polonya'daki kitlesel yok etme planını sunduğunda, onları dünyanın tepkisi konusunda yatıştırırken "Bugün kim Ermenilerden bahsediyor ki?' dedi. Sadece bu nedenden bile bu soykırımı resmen çoktan tanımalıydık" ifadelerine yer verdi.

AĞUSTOSA KADAR SUNULAMAZ

Yeş Atid (Gelecek) Partisi Lideri Yair Lapid, bu yıl başında Ermeni Soykırımı'nın tanınması için parlamentoya bir tasarı sunmuş ancak tasarı şubattaki oylamadan geçememişti. Bu aynı konuda bir tasarının ağustosa kadar Knesset'e sunulamayacağı anlamına geliyor.

Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak da 'konunun çok hassas olduğunu' belirterek Ermeni Soykırımı'nı tanıyıp tanımama konusundaki nihai kararı Başbakan Netanyahu'nun vereceğini söyledi. İsrail Dışişleri ise konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Daha önce 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına yönelik parlamento nezdindeki girişimler iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere zarar vermeme adına reddedilmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:32

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