İstanbul’dan Varşova’ya uzanan bir kulüp: IAESTE

İstanbul Üniversitesi’nde 20 aktif üyesiyle faaliyet yürüten IAESTE Kulübü’nden arkadaşlarımızla kulübün amacına ve etkinliklerini konuştuk.

Deniz TEZEL

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü

Kısaca IAESTE nedir?

Özge Coşkuner: IAESTE’nin açılımı Türkçe’de Uluslararası Teknik Deneyime Yönelik Öğrenci Değişimi Birliği. 80’den fazla ülkede, 1953’ten beri de Türkiye’de etkin. Yurt dışında öğrencilere teknik deneyim sağlayan bir birlik. Ülkemizde IAESTE ile yurt dışına gidip gelen 20 binden fazla öğrenci var. Buraya teknik deneyim, staj için gelmek isteyen öğrencileri karşılıyoruz, kalacak yer ayarlıyoruz. Türkiye’den yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere belli formlar geliyor, bunları öğrencilere ulaştırıyoruz. Kulübün şu an yaptığı bu.

'KENDİME DAHA FAZLA NE KATABİLİRİM?'

İstanbul Üniversitesi’nde nasıl bir araya geldiniz?

İlker Çimen: 2 arkadaşla başladık. Yurt dışında staj yapma fikrimiz vardı. Nasıl yapabileceğimizi düşünürken IAESTE’yi bulduk.

Özge: IAESTE’yi hepimiz başkasından duyduk. 1 yıl önce fikrim yoktu. Erasmus stajı ayarlamaya çalışıyordum fakat zor. Şirketi kendin bulmaya çalışıyorsun. IAESTE’de formlar hazır geliyor ve şirketler para yardımı yapıyor. Okulda IAESTE’den sorumlu hocayı buldum. IAESTE aktif bir kulüp değildi. Çok kişi başvurunca hoca, kulübün aktifleştirilebileceğini düşündü. Aynı düşüncede buluştuk. 5 ay önce ilk formlarımız geldi ama IAESTE olarak ilk güzel etkinliğimiz herhalde Twinning Programı oldu.

Twining nedir?

Özge: Twining tamamen kulübümüze özgü bir organizasyon. Şart değil belki ama IAESTE içinde bize değer katan şeylerden biri. Biz Varşova Teknik Üniversitesi ile bir Twining etkinliği ayarladık. Polonyalı arkadaşlarla tanışma imkânı bulduk. Çok farklı bir üniversite ortamı görmüş olduk. Kendi aramızda kaynaştık. Orada daha koordineli çalışmayı öğrendik. Zaman yönetimini öğrendik. Farklı bir kültürü tanımanın katacağı değerler vardır. Bakış açınızı değiştiren bir olay.

Neden yurt dışında staj?

İlker: Mezun arkadaşlara iş olanaklarını, çalışma koşullarını sorduğumda hep yurt dışına göre koşulların kötü olduğu söyleniyordu. Hem kendimi geliştirmek hem koşulların daha iyi olacağını düşündüğüm için yurt dışında staj yapmak istedim. Kulüpte buluşanların da genelde amaçları buradaki bağlantılarla yurt dışında çalışmak ya da iş başvurusunda yurt dışı stajından yararlanmak. Sonrasında kulüpte birlikte işler yaptıkça hem sosyalleşmemize hem gelişmemize katkı sağladığını gördük.

Alican Dudu: Tüm stajları yapmama rağmen kendime neler katabileceğimi düşünerek kulübe katıldım. Farklı yerlerde farklı çalışma koşullarını görmek istedim.

Alperen Kurtuldu: Katılmam bölümden bir arkadaşımın çağrısıyla oldu. Staj amacıyla katılmıştım ancak kulübün diğerleri gibi hiyerarşik yapıda olmadığını fark ettim. Arkadaşlık ortamı devam etmemi sağladı. Şu an kulüpte olmam stajla alakalı değil, bulamasam da olur.

Kulüp olarak bunun dışında yaptığınız etkinlikler var mı?

Özlem Pınar: Frizbi günlerimiz oluyor. Sosyal aktivite planlarımız tabii ki var. Ayrıca üniversitelerde çeşitli konferanslar oluyor, biraz değiştirip öğrencilere faydalı olacak bir Workshop’a çevirmeye çalışıyoruz.

IAESTE’NİN ASIL AMACI…

Genelde kulüpler bir alanda yoğunlaşıyor sizin yaptığınız zor değil mi?

Özlem: Biraz zor. Belli bir mühendisliğe değil bütün mühendisliklere hitap ediyoruz. Herkesin ihtiyacını karşılamak asli görevimiz oluyor IAESTE’de. Çift taraflı fayda sağlayan bir durum. Hem arkadaşlarımıza ulaşıyoruz hem firmalarla bağlantı kuruyoruz. Dünyada IAESTE’nin temel görevi bu.

Tüm bunları yaparken üniversitenin size ne gibi katkısı oluyor, üniversiteden sizin bekletiniz ne?

Özlem: Konferans salonlarını kullanmamıza izin verebilir, daha fazla bütçe ayırabilir; ihtiyacımız bu. Kulüp ne kadar tanınıyorsa okul o kadar yardımcı olur. İstediğimiz prestiji yakalarsak okul bize destek olacaktır. Form doldururken gerek öğrenci işlerinde gerek imza işlerinde sorun yaşıyoruz. Her zaman alışık oldukları prosedür değil. Belgeler yarı Almanca yarı İngilizce. İhtiyacımız olan tek şey belli bir tanınırlık. Arkadaşlarımıza kendimizi tanıtmaya ihtiyacımız var. Daha fazla öğrenciyi yurt dışına yollayarak daha kalifiyeli arkadaşları ülkemize kazanmak. Yapmak istediğimiz şey bu.

'İŞE ALIMLARDA FARK İSTİYORLAR'

Alican: Yaşadığımız çağın gereklilikleri var: dil öğrenme, takım çalışması, becerilerini geliştirme gibi. Öğrenciler hepsini derslerden sağlayamaz. Kulüplerdeki ders dışı etkinliklere yönelmeleri lazım. IAESTE bizim için bir şans. Dil öğrenip takım çalışması yapabileceğiniz, arkadaşlık kurabileceğiniz bir yer. Bir sürü mezundan sıyrılman gerekiyor, böyle bir sistem var maalesef. İşveren artık ekstra yetkinlik istiyor. Bunları da kulüplerle sağlayabilirsin. Diğer kulüplerle ortak etkinlikler de takım çalışmasını öğretir, iş hayatının bir simülasyonu aslında.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:26

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