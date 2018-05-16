ODTÜ Hazırlığa hazırlıksız sınav sistemi

ODTÜ Hazırlıktaki dayatmacı sisteme aceleyle geçilmesini hazırlık öğrencileri değerlendirdi.

Özgür ÇAMOĞLU

Batuhan YILMAZ

ODTÜ

Türkiye’de verdiği İngilizce eğitim ile bilinen ODTÜ’nün hazırlığında verilen eğitim yetersiz bulunup yeni bir sınav sistemine acele ve dayatmacı bir şekilde geçildi.

Bizler repeat (hazırlık tekrarı) öğrencileri olarak bu durumu kendi arkadaşlarımızla tartıştık. Mehmet Ali Gınaz arkadaşımız değişen sınav sisteminin kendisini tedirgin ettiğini söyleyerek başladı sözlerine. Sınavdaki bazı bölümlerin değiştirilmesinin ve zorlaştırılmasının bu tedirginliğin sebebi olduğunu anlatıyor. Sınava hazırlanırken materyal eksikliğinin de önemli bir etken olduğunu söyleyen Mehmet Ali, sınavın altyapısının hazırlanmamasını da bu durumun bir nedeni olarak gösteriyor. İngilizce eğitimi ile övünürken dikkat edilmesi gerekenin öğrencileri sınava hazırlamak olduğunu söylüyor. Sınavın değiştirilmesinin gerekli olduğunu söylenen arkadaşımız bunun daha yavaş ve altyapısal olarak hazır bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

YİNE DEĞİŞEN SİSTEM YİNE BİR TELAŞ HALİ

Zeynep Kaya ise, değişen sınav sistemine adapte olma sürecini zorlu bir şekilde yaşadığını ve özellikle öğretmenler de dâhil kimsenin bir şey bilmeyişinin bu süreci daha da zorlaştırdığını söyledi. “Öğrenciler üzerinde gereksiz bir telaş ve tedirginlik var. Bu durum Proficiency (hazırlık geçme sınavı) yaklaştıkça daha da artıyor.” diyerek sözlerine devam etti. Yeterli materyalin olmayışı bu yeni sınav için donanımlı olmamızın önünde büyük bir engel teşkil ettiğini söyledi. “Evet, bazı temel yeteneklere sahip olduk ama bu bölümlerimizde bizleri iyi yerlere taşıyacak kadar yeterli oldu mu bilmiyorum. İngilizce konusunda altyapıya sahip olmayan arkadaşlarımız için üstün bir efor sarf etmeleri söz konusu.” Başka bir arkadaşımız ise Repeat öğrencilerinin değişen sınav sisteminin zorluğunu en çok hissedenler olduğunu ve hazırlıksız bir sınavın gelmesini bizi kötü etkilediğini söyledi. “Kesinlikle yeterli materyal yok ve sayısı zaten azdı. Birinci dönemle yapılanların yeni sınavla hiçbir alakası yoktu. Aynı zamanda gelen kaynakların çoğunda hata bulunuyordu. Bundan hazırlıktaki hocalar da şikayetçi öğrenciler de şikayetçi.” diyerek sözlerine devam etti. Kaynakların azlığından ve bizi hazırlama sürecinin yetersizliğinden dolayı başarı sayısının düşük olacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.

HERKES İÇİN BELİRSİZLİK VAKTİ

Yaren Günaydın arkadaşımız hazırladıkları sınav sistemi güzel ama uygulamak için hazır olmadığını ve öğrencilere bunu sunmak için şu an okul olarak tam bir hazırlıklarının olmadığını ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini de dile getirdi. “Hocalar anket yapıyorlardı. Ama bizi dinlediklerini hiç düşünmüyorum. Okulun yarısının eleştirdiği bir sürü şey var ama değişen bir şey olmuyor. Görüşlerimize pek yer verilmiyor. Sınavı değiştirdiklerinde bunu öğrencilerle beraber yapmaları gerekiyordu. Böyle yapsalar daha verimli sonuçlar elde edebilirler.” diyerek sözlerini bitirdi. Uygar Ulaş arkadaşımız ise değişen sınav sisteminin kendisini kötü etkilemediğini sadece tedirgin olduğunu söyledi. İlk dönemin verimsiz geçtiğini dile getirdi. Yeni materyaller hazırlanırken bir zaman ayrılması gerektiği de söyleyen arkadaşımız “Bir yıl materyaller hazırlanıp seneye sınav sistemi uygulanabilirdi.” dedi.

Repeat öğrencileri arasında ne öğrencilerin ne de hazırlık yönetiminin hazır olmadığı ani bir sınav değişikliği fikri yaygın. Yeni değişen sınava dönük materyal eksikliği ve yeni sınav hakkında hocalarımızın dahi yeterince bilgisinin olmadığı bir sınav ODTÜ hazırlık öğrencilerini bekliyor…

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:18

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