AKP ve antiemperyalizm

'AKP'nin antiemperyalizm söylemleri ve politikalarınun uyumsuzluğunu görmek için antiemperyalizmi ve tarihini değerlendirmek gerek.'

Ömer YILDIRIM

Malatya

Son zamanlarda AKP’nin propagandaları arasına aldığı antiemperyalizm söylemleri gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Bu söyleme uygun politikalar gerçekten yürütülüyor mu?

Aklımızda yeşeren bu sorulara yanıt bulmak için öncelikle antiemperyalizmi ve geçmişten günümüze nasıl geliştiğini değerlendirmemiz gerekiyor.

EMPERYALİZM NEDİR?

Emperyalizm bir devletin veya ulusun başka bir devletin ya da ulusun iş, emek gücünü, yeraltı-yerüstü zenginliklerini sömürmesi ve çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır. Yani emperyalizm, kapitalizmin gelişmiş hali ve son evresidir. Antiemperyalizm ise tüm bunlara karşıdır. Ulusların bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunur. Halkların ezilip sömürülmesine, köleleştirilmesine karşıdır. Dolayısıyla antiemperyalist olan bir kişi aynı zamanda antikapitalisttir. Bunlar birbirinden ayrıştırılamaz.

AKP’NİN ANTİEMPERYALİZMİ

Sözde antiemperyalist olan AKP iktidarı emperyalistlerin çıkarları uğruna Ortadoğu’nun kan gölüne çevrilmesine destek oluyor, işgalci politikalar uygulayarak ülkeyi hem siyasi, hem de ekonomik açıdan bir çıkmaza sürüklüyor. Atılan her kurşunun, bombanın faturası işçilerden, emekçilerden ve gençlerden vergiler ile çıkarılıyor. Bundan gençlikte fazlasıyla nasibini alıyor. İşsizliğin arttığı, gelecek kaygısının hat safhaya ulaştığı bu dönemde, halkları savaş politikaları ile oyalıyor. Ülkemizin dört bir yanı emperyalist üslerle çevriliyken ve emperyalistlerle ortak bir şekilde farklı ülkelerin, ulusların iç işlerine karışıp emperyalistlerin sömürgeci politikalarına destek verirken anti-emperyalist bir mücadeleden bahsetmek gülünçtür.

KILAVUZUMUZ 68 KUŞAĞININ RUHU OLMALIDIR

Antiemperyalizmin bugüne nasıl ulaştığı sorusunu sona bıraktım. Çünkü bizler antiemperyalist mücadeleyi 68 kuşağından öğrendik. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele veren Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin bizlere miras bıraktığı antiemperyalist mücadeleyi sonuna kadar yürütmeli ve ezilen tüm halkların bağımsızlık mücadelesini savunmalıyız. Bağımsız Türkiye şiarı ile canlarını ortaya koyarak tüm baskılara, işkencelere, faili meçhul cinayetlere direnen 68 kuşağının mücadelesi hala işçi, öğrenci ve gençliğin mücadelesine ışık tutuyor. Gerçek antiemperyalist mücadele saraylarda oturup “Ey Amerika! Ey İsrail” diye bağırmak ile değil Denizler gibi emperyalist güçleri Dolmabahçe’den denize dökmek ile gerçekleştirilir.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:14

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