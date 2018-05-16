Bütün kadınların sesine ses olmak  

'KYK'nın skandal açıklaması bizleri; kadın şiddeti, cinsel taciz ve kadın cinayetleri konusunda sesimizi sonuna kadar çıkarmaya çağırdı.'

Adana Fevzi Çakmak Kadın Öğrenci Yurdu’ndan Bir Öğrenci



Geçtiğimiz günlerde Çukurova Üniversitesi Fevzi Çakmak Kız Yurdu önünde yaşanan taciz olayı ve KYK'nın skandal açıklaması bizleri kadın şiddeti, cinsel taciz ve kadın cinayetleri konusunda hep bir ağız olmaya ve bu konuda sesimizi sonuna kadar çıkarmaya çağırdı.

Taciz olayları ve bu olayların doğurduğu kadın cinayetleri her geçen gün artış gösteriyor. Nedenini Türkiye'de cinsiyet eşitliğinin hâlâ aşılması gereken en temel sorunlardan biri olmasına bağlıyor, geçtiğimiz yıldan beri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tartışmalar sürmesine rağmen kesinlikle yeterli vizyona sahip olunmadığını düşünüyoruz.

'KADINA ŞİDDET GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Kadına yönelik cinsel tacizin gerek sosyal gerekse ruhsal anlamda birçok etkisi bulunuyor. Bunlar arasında depresyon, gereksiz korku ve stres sorunlarını sayabiliriz.

Kadının sosyal imajının zedelenmesi, depresyon, korku ve psikolojik bunalım yaşanılacak en hafif sonuçlar olabilir. Ülkemizin kadın ölümleri sıralamasında ilk üçte yer aldığı ve kadın ölümlerinin en kolay olduğu ülkelerden biri olduğu gerçeğini değiştirmek istiyoruz.

'MÜCADELEMİZİN YANINDA OLMAZSAK ŞİDDETİN YANINDA OLURUZ'

Bizler kendi mücadelemizin yanında olmazsak tacizcinin, tecavüzcünün ve katilin yanında oluruz. Bizler mücadelemizle kadın tacizlerine, kadın cinayetlerine sesimizi çıkarmalıyız, en yüksek sesimizle haykırmalıyız ki yarın Münevver Karabulut'un, Sarai'nin, tecavüze uğrayıp öldürülmüş onlarca kadının yüzüne kadın olarak bakabilelim! Çığlık çığlığa haykırmalıyız ki çiçekler açmalı Özgecan'ın kabrinde! Ama mücadelemizi de yaşatmalıyız ki mücadelemizde yaşayabilsin onlarca katledilmiş, sesine ses olacağımız kadınlar.

Bizler sömürülmüş ve çökmüş bu rezil düzene alışmıyoruz. Yaşam hakkımızı tacizler, istismarlar, tecavüzler ve cinayetlerle elimizden alan bu düzene alışmıyor, sesine ses olduğumuz kadınlar için bağırıyoruz. Fevzi Çakmak Kız Yurdu’nda kalıyorum. KYK yurt müdürlüklerinin gerekli tedbiri alması ve ihmale mahal vermemesi için bu olaya dikkat çekmeye çağırıyorum. Duyarlı ve bilinçli bütün kadın arkadaşlarımızı bu mücadeleye çağırıyor, sesimizi hep birlikte haykırmaya davet ediyorum.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:10

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