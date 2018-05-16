Öğrencilerle beraber hayatın içinde bir komisyon: Genç-İMO

Adana Genç-İMO ile faaliyetleri ve çıkardıkları fanzin Çatlak Baret'e dair konuştuk.

Aydın Yiğit

Adana

Mühendislik gençlik komisyonları üniversitelerde mühendislik öğrencileri açısından bir araya gelmek, birlikte üretmek, mesleğe dair tartışmalar yürütmek için büyük bir imkân. Adana genç-İMO’da yaptığı çalışmalar ile öğrencilerin dikkatini çeken bir öğrenci komisyonu. Biz de Adana genç-İMO ile Çukurova Üniversitesi’nde çıkardıkları Çatlak Baret fanzininden geçtiğimiz hafta yaptıkları kampa kadar birçok konuda sohbet ettik, faaliyetlerini ve öğrencilerle aralarındaki bağı dinledik. Okuyucunun da dikkatini çekeceğini düşündüğümüz çalışmalara imza atan komisyona biz de kolaylıklar ve başarı diliyoruz, sözü onlara bırakıyoruz.

Çatlak Baret fanzinini ne zamandan beri çıkarıyorsunuz? Fanzin çıkarma fikri nasıl oluştu?

Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan, Adana genç-İMO bünyesinde faaliyet gösteren öğrenciler tarafından 2010 yılından bu yana 2 yılda bir olmak üzere çıkarılıyor. Bu sene bu zamanlarda 5. sayısını çıkarıyoruz. Yıllar önce yine genç-İMO’da faaliyet yürüten öğrenciler tarafından kendilerini ifade etmek ve örgütlülüğümüzü artırmak amacıyla çıkartılmaya başlanmış.

Fanzinde hangi konulara değiniyorsunuz? Öğrencilerin fanzine yazma ve fanzini okumaya ilgileri nasıl?

Fanzinimizde hemen hemen inşaat mühendisliği öğrencilerinin tüm sorunlarına değiniyoruz. Mühendislik eğitiminden, toplumcu mühendisliğe, mühendislikte kadına, sürdürülebilirlik ve doğaya, kültür ve sanat gibi tüm konulara yer vermeye çalışıyoruz. Ülke koşullarına göre öğrencilerin ilgisi istediğimiz seviyede değil ancak genel olarak fanzin her kesimden öğrenciyi kapsayabiliyor. Fanzin ile birlikte öğrencilerin becerilerini ortaya koymalarını da sağlıyoruz.

Peki, inşaat mühendisliği öğrencilerinin sorunları ne olarak ortaya çıkıyor? Öğrencilerin talepleri neler?

Biz de bu sorunun aynısını fanzin için sosyal medya ve mesaj yoluyla öğrencilere sorduk. İstediğimiz düzeyde geri dönüşler alamadık ancak şunu gördük, sorunlarımız çok fakat dile getiremiyoruz. Biz de bunun için önce dile getirmeliyiz, sorunları tespit etmeliyiz ancak öyle çözebiliriz dedik. Çoğu öğrenci açısından sorunları dile getirmekte de kaygı olduğunu söylemek mümkün.

Genç-İMO’nun işleyişi nasıl oluyor, ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?

Genç-İMO merkezi olarak 11 yıldır var olan bir yapı. Adana genç-İMO’da bunun oluşmasında etkili oldu. İMO genel merkezi ve öğrenciler tarafından hazırlanan genç-İMO öğrenci yönetmeliği kapsamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her sınıfta temsilcilerimiz ve üniversitenin de temsilcisi bulunuyor. Ancak hiyerarşik bir yapıyı biz burada kırmış bulunuyoruz ve 25 kişi ile aktif olarak faaliyet sürdürüyoruz. Teknik geziler, mesleğe ilişkin kurslar, kültür-sanat etkinlikler yapıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Adana genç-İMO olarak il bazlı Genç-İMO örgütlenmelerinde bir ilki gerçekleştirerek Genç-İMO Haftası ve Genç-İMO Günü'nü gerçekleştirdik. Bu kapsamda bir hafta içerisinde dolu dolu 6 farklı etkinlik gerçekleştirildi; bu etkinlikler spor, sosyal, teknik ve örgütlülüğümüze yönelik etkinliklerdi ve bu etkinliklerde tam 250 öğrenciye ulaştık. Yine bir ilk olarak Adana’da Genç-İMO kampı gerçekleştirdik.

Merkezi olarak her sene yapılan kampın yanında siz kendi kampınızı gerçekleştirdiniz yani. Kamp nasıl geçti? Neler yaptınız 2 gün boyunca?

Adana Genç-İMO olarak Genç-İMO Haftası kapsamında Türkiye'de il bazlı Genç-İMO örgütlenmelerinde şubemiz ile birlikte bir ilke imza atarak kuruluş yıl dönümümüz olan 27 Nisan tarihinde Genç-İMO Günü ve Kampı etkinliğini gerçekleştirdik. Hep birlikte kolektif dayanışma içerisinde paylaşım kültürü oluşturmak ve eğlence amacıyla düzenlenen Genç-İMO kampında bir kez daha gösterdik ki gençler olarak biz birlikte çok daha güzeliz.

İlk gün tanışmalar, halaylar, oyunların ardından şube başkanımız Zekeriya Turanbayburt'un açılış konuşmasıyla akşam yemeğine geçildi ayrıca kamp ateşi başında BARETLERLE MÜZİK etkinliği gerçekleştirilip, kamp ateşi başında bağlamalarla sabahlara kadar türküler söylendi.

İkinci güne Umut Baran Ası eğitmenliğinde sabah sporu ile başlanılıp kahvaltıya geçildi ardından Mizgin Bektaş koordinatörlüğünde buz kırıcı oyunlar oynatıldı. Öğlen yemeğinin ardından parmak baskı yapılarak kamp pankartımıza her birimizden bir iz bırakacak parmaklarımız yer aldı. Parmak baskının ardından şube öğrenci kurulu sözcüsü Enes BAĞÇECİ moderatörlüğünde Genç-İMO Örgütlenmesi ve Mühendislik Eğitimi üzerine forum gerçekleştirdi forumda şube başkanımız Zekeriya Turanbayburt konuk ODTÜ öğretim üyesi Dr.Işıkhan Güler ve öğrenci arkadaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirildi. Forumun ardından kamp yarışmalarına geçildi; halat ve çuval yarışmaları yapıldı. Kampı birlikte iki gün boyunca kolektif yaşadığımız alanda yaptığımız mıntıka temizliği ile sonlandırdık.

Son bir soru ile bu güzel ropörtajı bitirelim. Mühendislik denince elbette akla bilimsel eğitim de geliyor. Genç-İMO, genel olarak ülkedeki mühendislik eğitimi ve eğitimin bilimsel niteliği hakkında ne düşünüyor?

Mühendislik eğitiminin sorunlarının başında öğrenim yılları sırasında pratikten çokça uzak kalması sayılabilir. 10 öğrenciden yalnızca 1’i Ar-Ge yapma imkânı buluyor. Geri kalanlar ise kısa bir süre staj ile yetiniyor. Bizim eğitim sistemimizde pratik ile teori eşit olmalı. Türkiye’de birkaç üniversite dışında öğretim üyesi sayısı ve niteliğinde de sıkıntılar var. Her üniversitedeki yetersiz laboratuvarlar ise cabası. Eğitimin bilimsel niteliği de yetersiz kalıyor haliyle. Biz geleceğin mühendis adayları ve bugünün gençleri olarak daha çok sorgulamalı, araştırmalıyız, toplumla iç içe olmalıyız.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 14:05

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