CHP'li Ömer Fethi Gürer: 109 bin öğretmen açığı neden giderilmiyor?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen 400 bin öğretmen ve 109 bin öğretmen açığı varken MEB'in hâlâ atama yapmamasını eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen 400 bin öğretmenin yaşadığı mağduriyeti gündeme getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerini göre ülkemizde 109 bin öğretmen açığının olduğunu söyledi. Öğretmen açığı bu kadar yüksek rakamlara ulaşmışken 400 bin öğretmenin hâlâ atama beklemesinin anlaşılır bir durum olmadığına dikkat çeken Gürer “Kamuya personel alımlarında yazılı sınav haricinde yapılan mülakatlar da kaldırılmalı” dedi.

AYNI İŞ, FARKLI STATÜ OLMAMALI

CHP’li Gürer, hükümetin öğretmen açığını atama yaparak kapatmak yerine, ‘ücretli’, ‘vekil’, ‘sözleşmeli’ gibi uygulamalarla sorunu gidermeye çalıştığını anlatarak “Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı derse giren öğretmenler, kadro açısından farklı statülerle ayrıştırılıyor. 904 bin öğretmenin görev yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu öğretmen sayısı 784 bindir. 39 bini sözleşmeli olmak üzere, 120 binden fazla öğretmen ise diğer adlarla görev yapmaktadır” dedi. Aynı okulda kadrolu bir öğretmenle, sözleşmeli veya ücretli bir öğretmenin aynı işi yapıyor olmasına rağmen farklı statülerde olmasının, ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini anlatan Gürer “Hem aldıkları maaş hem de diğer kazanımları açısından değerlendirildiğinde, ücretli ve sözleşmeli adıyla ders veren öğretmenlerin yaşadığı mağduriyet mutlaka giderilmelidir” diye konuştu.

MÜLAKAT KALDIRILMALI

Sadece öğretmen alımlarında değil, kamuya personel alımlarının tamamında mülakat sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğine de değinen Ömer Fethi Gürer, “Öğretmen alımlarında ya da kamuya alınacak diğer personel sınavlarına giren adaylar, zaten tüm şartları yerine getirdikten sonra bu sınavlara girebiliyor. Sınavdan başarılı sonuç alan adayların, bir de mülakata tabi tutulması, beraberinde farklı iddiaları da gündeme getiriyor. Mülakat sisteminin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 13:12

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