İTÜ Rektörlüğünden öğrenci kulüplerine sansür ve yasak

İTÜ Rektörlüğü, öğrenci kulüplerinin etkinliklerini katılımcılar Sungur Savran ve Mücella Yapıcı isimlerini gerekçe göstererek yasakladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, üç öğrenci kulübünün etkinliklerini katılımcı isimlerini gerekçe göstererek keyfi bir biçimde yasakladı. Rektörlük, İş Güvenliği Kulübünün etkinliğine Sungur Savran ismini, Sosyal Bilimler Kulübünün etkinliğine ise İTÜ mezunu Mimar Mücella Yapıcı ismini gerekçe göstererek izin vermedi. İTÜ Makine Mühendisliğinin 4’üncüsünü düzenlemek istediği ‘Mezunlarla Sohbet’ etkinliği ise gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Kulüpler yaptıkları açıklamalarla, sansürcü yasakçı tutuma tepki göstererek, kulüplerin etkisiz ve tek tip hale getirilmek istenmesine karşı tüm öğrencilere birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

İZİN İÇİN SUNGUR SAVRAN'IN KATILMAMASI KOŞULU!

İTÜ İş Güvenliği Kulübü yasakçı tutuma karşı yaptığı açıklamada, sağlıklı, bol tartışmalı ve faydalı bir etkinlik olabilmesi için etkinlik çalışmalarına aylar öncesinden başladıklarını belirterek “Kulübümüze onay işlemlerinin tamamlandığı bilgisinin gelmesine rağmen etkinliğimiz, rektörlük tarafından uygun görülmeyerek yasaklanmıştır. Bu kararın ardından kulübümüz, rektör yardımcısıyla görüştü. Bunun üzerine etkinliğimizin izni, Savran’ın katılmaması koşulu ile verilmiş ancak kulübümüze hiçbir geçerli sebep sunulmamıştır” denildi.

Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde on yıl boyunca asistanlık ve öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1983 yılında YÖK'ü protesto ederek görevinden istifa etmişti.

'TEK TİP KULÜP İSTEMİYORUZ'

Kültür Sanat Birliği yönetmeliğine ve bu yönetmeliğe bağlı 2547 No’lu Yükseköğretim Kanunu’na göre, Savran’ın engellenmesi için hiçbir sebep olmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “Kulübümüz, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu üzerine çalışmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Ne olursa olsun bu görevi iyi bir şekilde yapabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yasak kararını kabul etmediğimizi ve bütün İTÜ bileşenlerini, öğrenci kulüplerinin etkisizleşmesinin, tek tipleşmesinin karşısında bir araya gelmeye davet ediyoruz.”

İTÜ MEZUNU YAPICI’YA YASAK

İTÜ Sosyal Bilimler Kulübü, ‘Mühendisliğin ve Mimarlığın Toplumsal Sorunları’ başlıklı etkinliklerine tüm çabalarına rağmen son 3 güne kadar onay cevabı alamadıklarını, etkinliğe 3 gün kala ise rektörlükten İTÜ ‘75 mezunu Yüksek Mimar Mücella Yapıcı’nın konuşmacı listesinden çıkarılması koşuluyla izin verileceği bilgisini aldıklarını belirtti. Kulüp olarak bu durumu kabul etmediklerini, ancak emekler boşa gitmesin diye tekrar başvuru yaptıklarında başka isimlerin de sansürlendiğine tanık olduklarına dikkat çekilerek “Üniversiteler bilim ve aydınlanma merkezleridir. Üniversitelerin toplumları mevcut durumdan çıkaracak yolu göstermesi, aydınlatması ve ileri çekmesi gerektiğine inanıyoruz” denildi.

YASAK VAR, GEREKÇE YOK

İTÜ Makine Mühendisliği Kulübü, önlerine çıkarılan engellerden bıktıklarını vurgulayarak “Rektörlük bizi desteklemek yerine önümüze sürekli olarak engeller koymaktadır. Dördüncüsünü düzenlemek istediğimiz ‘Mezunlarla Sohbetler’ etkinliğimiz rektörlük tarafından sebep gösterilmeden iptal etmiştir.” Kulüp üyeleri ve İTÜ öğrencileri olarak İTÜ’de kulüp faaliyetlerinin yönetim tarafından sadece sponsorluklar ile okula bütçe dışı gelir sağlayan yerler haline getirilmeye çalışıldığını gördüklerini belirterek “Tüm öğrenci kulüplerini tek tipleştirmeye, etkisizleştirmeye, baskı, sansür ve yasaklara karşı bir araya gelmeye davet ediyoruz.”

‘BU DÖNEMLER GEÇECEK’

İTÜ yönetiminin uyguladığı yasak kararını Evrensel'e değerlendiren Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, bu yaklaşımın bir bilim yuvası, öğrencisi ve mezunu olduğu İTÜ için çok yakışıksız olduğunu söyledi. “Rektör, besbelli ki bir bilim insanı değil hükümet temsilcisi olarak görev yapıyor” diyen Yapıcı, bilimsel mesleki dürüstlüğün gereği neyse onu yapmaya çalışan insanlar olduklarını ifade etti. Sungur Savran’ın da yasaklandığını, bu yaklaşımı bütün üniversiteler adına kaygıyla karşıladığını anlatan Yapıcı, rektörün özür dilemesini beklediğini söyledi. Bu dönemlerin geçici olduğunu, üniversitelerin mutlaka özerk ve demokratik bir yapıya kavuşacağını belirten Yapıcı “Bunun için kendi alanımızda mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerin tavrı için de ayrıca teşekkür ederim.” (İstanbul/EVRENSEL)

Üniversitelerde tek talep, iki farklı mücadele biçimi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 12:56

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