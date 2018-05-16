Avro Bölgesi'nde Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2 oldu

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 1,2 oldu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 1,2'ye geriledi. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 olarak gerçekleşmişti.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre bir yıl önce aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 1,9 olmuştu.

Eurostat açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon Nisan'da yüzde 1,4'e geriledi. Mart'ta AB yıllık enflasyonu yüzde 1,5 düzeyindeydi. Bir yıl önce aynı dönemde ise yıllık enflasyon yüzde 2 düzeyindeydi."

YILLIK BÜYÜME YÜZDE 2,5

Dün yapılan açıklamada da Avro Bölgesi'nin ilk çeyrekte yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,5 büyüdüğü belirtilmişti.

Avrupa İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre hem Avro Bölgesi’nde hem de 28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) ilk çeyrek ekonomik büyümesi yüzde 0,4 oldu.

Öncü GSYH büyüme verilerinin açıklandığı raporda şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

*Avro Bölgesi’nde yıllık büyüme ilk çeyrek sonu itibariyle yüzde 2,5, AB’de ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

*Avro Bölgesi 2017’nin son çeyreğinde yüzde 0,7, AB ise yüzde 0,6 büyüme kaydetmişti.

*2017’nin son çeyreğinde yıllık büyüme oranları Avro Bölgesi için yüzde 2,8, AB için yüzde 2,7’ydi.

*2018’in ilk çeyreğinde ABD GSYH’si ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüdü. ABD GSYH’si 2017’nin son çeyreğinde yüzde 0,7 büyümüştü.

*ABD GSYH’si ilk çeyrek sonu itibariyle yıllık yüzde 2,9 büyüdü. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 12:41

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