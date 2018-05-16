Cenk Tosun'un hocası Sam Allardyce, Everton'dan kovuldu

İngiltere Premier Lig'i 8'inci sırada tamalayarak Avrupa kupalarına katılamayan Everton'da Sam Allardyce ile yollar ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Menajer Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

7 ay önce göreve getirilen ve Premier Lig'i 8'inci sırada tamalayarak Avrupa kupalarına katılamayan Everton'da Sam Allardyce ile yollar ayrıldı. Allardyce'la Everton arasındaki sözleşme önümüzdeki sezon sona eriyordu.

Everton Kulübü Sam Allardyce'ın ayrılığı için resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"7 ay için teşekkür ediyoruz. Zorlu bir dönemde göreve geldi ve ona minnettarız. Ancak uzun vadeli planlarımızın parçası olarak yeni bir teknik direktör ile anlaşma sağlayacağız. Son aylarda bizimle olan Sam'e teşekkürlerimizi sunarız."

Ada futbolunda "Big(Koca) Sam" olarak anılan Sam Allardyce, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace kulüplerinin yanı sıra İngiltere milli takımını da çalıştırdı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 12:27

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