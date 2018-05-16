Suç örgütü lideri Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi

Sorgusu tamamlanan suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral, İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı.

Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Saral, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İDDİANAMEDEN...

Suç örgütü lideri Sedat Şahin ve Saral grubu arasında yaşanan olayların ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin ve Burhanettin Saral arasındaki husumet nedeniyle geçmişte kanlı hesaplaşmaların yaşandığı, 19 Mayıs 2016 günü Sedat Şahin'in villasında öldürülmeye teşebbüs edilmesi ve saldırıda Şahin'in kayınvalidesi Gülçin E.'nin vurulmasıyla, iki grup arasındaki husumetin yeniden başladığı belirtilmişti.

İddianamede, 6 Haziran 2016 tarihinde Kağıthane'de İbrahim Akyıldız, 9 Ağustos 2016 tarihinde Abbas Ata ve 30 Kasım 2016'da ise Yakup Çelik'in, Sedat Şahin grubu tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddianamede, Sedat Şahin, Mehmet Şahin, Emrah Topal, Oktay Öztürk (Sadettin oğlu) ve Serkan Şahin'in suç örgütü yöneticisi oldukları ve 3 kişinin öldürülmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında, 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, Burhanettin Saral ile firari sanıklar Barış Saral ve İlyas Alaaddin Saral'ın suç örgütü yöneticisi olduğu ve örgütün tüm eylemlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle, Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasında Şahin'i ve kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıldan 40 yıla, bir kişinin öldürülmesi suçundan ise müebbet hapis cezası isteniyor. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 12:19

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