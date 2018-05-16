KHAS araştırması: İnternetle yatıp internetle kalkıyoruz

KHAS İletişim Fakültesi'nin hazırladığı 'Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması' raporuna göre, internetle yatıp internetle kalkıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Raporu değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ, “İnternet bir yandan kişiye fayda sağlarken, öte yandan yeni bir bağımlılık konusu olmaya başlıyor” dedi.

Rapora göre, her 3 internet kullanıcısından biri uyanır uyanmaz internete giriyor. Uyandıktan sonraki 1 saat içinde internete girenlerin oranı ise yüzde 62. İnternet kullanıcılarının yüzde 70’i, uyumadan önceki son 1 saate kadar internet ortamında vakit geçiriyor.

Grafik, 'Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması'ndan alınmıştır.

KULLANICILARIN YÜZDE 65'İ KATILIMCI DEĞİL

İnternet bağımlılığının yoksunluk ve soyutlanma hissi olmak üzere iki farklı boyutu olduğunu belirten Bozdağ, “Mesajlaşma gibi sosyal aktivitelerin internet kullanımındaki oranı yüzde 68. Film ve dizi izlemek gibi tüketici aktivitelerin kullanımı da yaygın. Ancak blog yazmak ve yorum yapmak gibi katılımcı aktiviteler nadiren yapılıyor. İnternet kullanıcıları arasında hiç katılımcı aktivitede bulunmayan kullanıcı oranı yüzde 65” açıklamasında bulundu.

İNTERNET DEMEK SOSYAL MEDYA DEMEK

Araştırmaya göre, Facebook tüm yaş gruplarında kullanılırken Twitter ve Instagram’da gençlerin kullanımı daha yoğun. Gündemin internetten, çoğunlukla da sosyal medyadan takip edildiğini aktaran Bozdağ, “İnternet ‘gündem’in tanımını da genişletiyor. Kullanıcılar için hem ülke gündeminden, hem yakın çevrelerinde olup bitenden haberdar olmayı kapsıyor. Sosyal medya ve uygulamalar hem haber alma, hem de aile, arkadaş, müşteriler ve tanıdıklarla haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Haber basılı gazeteden okunmuyor, kısmen online haber sitelerinden; ama çoğunlukla sosyal medyadan takip ediliyor” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 12:10

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