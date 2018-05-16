Adil yayıncılık için #TamamKapatıyoruz çağrısı

#TamamKapatıyoruz sloganıyla yapılan çağrıda '18 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de milyonlar olarak havuz televizyonlarını kapatıyoruz' denildi.

Medya üzerindeki baskıya dikkat çekmek ve seçim süreci boyunca muhalif partilerin adaylarına yer verilmemesine tepki göstermek için iktidar yanlısı televizyon kanallarını boykot etme çağrısı yapıldı.

"Öyleyse #TamamKapatıyoruz" diyen çağrıcıların duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye AKP-MHP eliyle baskın bir seçime giderken medyada tek seslilik hakim kılınmaya çalışılıyor. AKP medyanın yüzde 96’sını kontrol ediyor. Televizyonlar tek bir adayın propaganda araçlarına dönmüş durumda. Göstermelik birkaç haber hariç cumhur ittifakının adayları dışındaki sesleri duymak imkansız. Referandumda bu ülkenin en az yarısının oy verdiği hayır seçeneği nasıl yok sayıldıysa şimdi de tamam diyenlerin sesi kısılıyor. Öyleyse tamam. Bu ülkede üreten, düşünen, emek ile geçinen vergisini ödeyen milyonlarız. Gücümüzün farkındayız. İktidardan rant kapma telaşı ile susturulmuş, havuza atlamış patronların televizyonlarına gücümüzü gösteriyoruz. 18 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de milyonlar olarak havuz televizyonlarını kapatıyoruz. Bu ülkede milyonların siyasi tercihlerini yok saydınız madem tamam kapatıyoruz.”

Çağrıya CHP Milletvekilleri Zeynep Altıok Akatlı, İlhan Cihaner de destek verdi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 12:04

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