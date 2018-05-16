Avukat Sibel Deveci tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Avukat Sibel Sevinç Deveci, 'FETÖ propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Avukat Sibel Sevinç Deveci, "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü", "darbe girişimini gerçekleştiren unsurları 'mehmetçik' olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı" öne sürüldü. Avukat Deveci'nin "ByLock" kullanıcısı şahıslarla irtibatlı olduğu belirtilerek "terör örgütü propagandası" suçunu işlediğinden tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci, sorgusunun ardından tutuklandı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 11:49

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