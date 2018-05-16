Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçüldü

Japonya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 seviyesinde küçüldü ve ülkenin iki yıllık büyüme süreci sona erdi.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, yılın ilk çeyreğinde küçüldü ve ülkenin 1980’lerden bu yana yakaladığı en uzun ekonomik büyüme dönemi olan iki yıllık büyüme süreci sona erdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Japonya ekonomisindeki küçülme yıllık bazda yüzde 0,6’ya tekabül ediyor. Beklentiler ise küçülmenin yüzde 0,2 seviyesinde olacağı yönündeydi. Geçen yılın aynı bölümünde ülke ekonomisinde yüzde 0,1’lik büyüme yaşanmıştı.

Uzmanlar, Ocak-Mart dönemindeki özel tüketim ve sermaye harcamalarındaki yavaşlamanın ekonominin küçülmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Özel tüketim Japonya’daki ekonomik faaliyetlerin yüzde 60’ını oluşturuyor, ancak ülke aynı zamanda diğer ürünlerin yanı sıra elektronik ürün ihracatına da bağımlı.

Bazı ekonomi uzmanları, küresel düzeyde elektronik ürünlere azalan talep ve ilk çeyrekteki kötü hava koşullarının küçülmede etkili olduğunu ve içinde bulunulan çeyrekte düzelme beklediklerini söylüyor.

Bazı diğer uzmanlarsa, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel düzeyde işleri yavaşlattığını ve yakın vadede düzelme görülmeyebileceğini belirtiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 11:27

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