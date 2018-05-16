Anadolu Farm operasyonu: 1 gözaltı

İnternet üzerinden faaliyet yürüten Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasına üye topladığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Çiftlik Bank benzeri yöntem kullandığı tespit edilen Anadolu Farm firmasına üye topladığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne (Anadolu Farm) üye topladığı ve bu kişilerin şirkete yatırdığı paradan prim aldığı iddia edilen Y.Ö'yü kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı. (Kayseri/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 10:55

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