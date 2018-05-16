Seçim Özel - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'le konuşuyoruz

24 Haziran seçimlerine doğru siyasetin nabzını, işçi ve emekçilerin taleplerini ve seçime ilişkin tüm gelişmeleri Seçim Özel'de konuşacağız. Seçim Özel'in ilk konuğu Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'le 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini, EMEP'in seçimlerdeki tavrını ve seçim çalışmalarını konuşuyoruz. (Evrensel WebTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 11:57

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