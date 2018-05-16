Akdağ: Afrin'i Esad yönetimine geri vermeyiz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afrin'i Şam yönetimine vermelerinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Afrin'i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını" belirtti. Akdağ, 2023'e kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını hedeflediklerini de belirtti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Alman gazetesi Die Welt'e konuştu. Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı röportaja göre Akdağ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak ettiğini" belirterek bunun gerçekleşmesine 'siyasi nedenlerin' engel olduğunu söyledi.

'2023'E KADAR AB ÜYESİ OLMAK İSTİYORUZ'

Akdağ, "AB'nin genişleme konusunda tamamıyla adaletsiz davrandığını" söyledi. Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı "2023 yılına kadar AB'ye girmek Türkiye'nin net hedefidir" dedi.

Akdağ, Türkiye'de son dönemde çok sayıda gazeteci, eğitimci ve memurun tutuklanmış olması ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin bir 'darbe girişimi atlattığını' ve 'olağanüstü hal kanunlarının bu nedenle geçici olarak var olduğunu' söyledi.

"Avrupalılar bizi hayal kırıklığına uğrattı" diyen Akdağ, "birçok darbecinin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunduğunu" ve "bunun kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

AFRİN MESAJLARI

Akdağ, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatla ilgili soruya verdiği yanıtta ise "Afrin'i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını" söyledi.

Türkiye'nin bölgeye 'uzun vadede yerleşmek istemediğini' savunan Başbakan Yardımcısı, "Tek amaçlarının YPG gibi terörist Kürt grupları karşısında Türkiye'nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek" olduğunu iddia etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 10:37

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