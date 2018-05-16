Financial Times: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

'Yatırımcılar, pazartesi günü yenen öğle yemeğinden paralarını Türk lirasına yatırmak için herhangi bir neden kalıp kalmadığını merak ederek ayrıldı'

Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmgiltere ziyaretini konu aldığı haberinde "Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor" başlığını kullandı. Haberde Bloomberg'in Londra Bürosu'nda pazartesi günü yenen öğle yemeğinde Erdoğan'la görüşen bir kişinin "Cumhurbaşkanı temel faiz oranı teorisine inanmazken, bir ülkeye nasıl yatırım yapabilirsiniz?" dediği ifade ediliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre haber "Bankalar ve yatırım fonları, üst düzey temsilcilerini Erdoğan'la yemeğe gönderdiğinde muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkesine yatırım için güven vermesini bekliyorlardı" diyerek başlıyor. Financial Times "Ancak yatırımcılar Bloomberg'in Londra Bürosu'nda pazartesi günü yenen öğle yemeğinden paralarını Türk lirasına, hisse senetlerine veya kamu tahvillerine yatırmak için herhangi bir neden kalıp kalmadığını merak ederek ayrıldı" diyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"Erdoğan'ın mesajı tavizsizdi. Gelecek ay yeniden seçilmeyi uman Cumhurbaşkanı, faiz artırımına kararlılıkla karşı olduğunu net bir şekilde söylemesinin dışında, para politikasını daha sıkı kontrol etmeye niyetliydi. Yatırımcılar, aylardır cumhurbaşkanına imkân tanıyor, Türkiye'nin güçlü bankacılık sistemi ve mali disiplini nedeniyle artan cari açığını ve yüksek enflasyonunu görmezden geliyorlardı. Varsayımları, cumhurbaşkanının faiz artırımına karşıtlığını tekrarlamasına karşın, Merkez Bankası'nın 'doğru şeyi' yapacağıydı."

'18 TRİLYONLUK TOPLANTI'

Görüşmeye katılan bir kaynağın "Cumhurbaşkanı temel faiz oranı teorisine inanmazken, bir ülkeye nasıl yatırım yapabilirsiniz? Türkiye neredeyse yatırım yapılamaz gibi gözüküyor" dediğini aktaran gazete, Türkiye'nin meseleye hiç böyle bakmadığını ve hükümet yanlısı bir gazetenin öğlen yemeğini "18 trilyon dolarlık toplantı" başlığıyla duyurduğunu belirtiyor.

'ARTIK KİMSEYİ DİNLEMİYOR'

Financial Times, Erdoğan'ın düşünce kuruluşu Chatham House'da yaptığı özel toplantıya katılan uzmanların da benzer bir şaşkınlık yaşadığını ve cumhurbaşkanının toplantıya katılanlardan 'düşük faiz oranlarının düşük enflasyon getirdiğini lütfen öğrenmelerini istediğini' yazıyor.

Gazete, toplantıya katılanlardan birinin "Böyle şeyler duyunca cidden merak ediyorsunuz" dediğini, bir diğerinin "Artık umut yok. Artık kimseyi dinlemiyor gibi görünüyor" şeklinde konuştuğunu aktarıyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 10:31

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