Seçim Günlüğü (16 Mayıs 2018) - Demirtaş'a tahliye çağrıları sürüyor

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A 'B, C PLANI' YANITI: ELBETTE GİDECEKSİN

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerinde, partisinin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumuna ilişkin olarak, “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” sözlerine yanıt verdi. Seçimlerde oyları çaldırmayacaklarını söyleyen Özel, “Seçimi kaybedince elbette gideceksin, sonuçları elbette tanıyacaksın. Seçimi takır takır alacağız, devir teslimi yapacaklar, gidecekler” dedi.

Özgür Özel'den Erdoğan'a 'B, C planı' yanıtı: Elbette gideceksin Erdoğan'ın seçim sonrasına dair 'A, B, C planlarımız var' sözüne yanıt veren CHP'li Özgür Özel, 'Seçimi takır takır alacağız, gidecekler' dedi.

AKŞENER: OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNDA YORGUN BİR ŞOFÖR VAR

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, dövizdeki yükseliş için 'Ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda yorgun bir şoför var' dedi.

Akşener'den dolar yorumu: Uçuruma yuvarlanacak bir otobüs gibiyiz Meral Akşener, döviz için 'Ülkemiz, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Hepimizin içindeki otobüsün direksiyonunda yorgun bir şoför var' dedi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Avukat Mahsuni Karaman, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın birkaç gün içinde tahliye edileceğini düşündüğünü söyledi.

Avukat Karaman: Beklentimiz Demirtaş'ın birkaç güne tahliye edilmesi Avukat Mahsuni Karaman'dan Demirtaş açıklaması: Hiç kuşkum yok. Bence birkaç gün içinde tahliye edilecek. Hukukun da, siyasetin de gereği budur.

BABUŞÇU: DEMİRTAŞ BENCE DE ÇIKMALI

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasına dair çağrılara bir yenisi eklendi. AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" dedi. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti liderleri de Demirtaş'ın tahliye edilmesini istemişti.

AKP'li Babuşcu: Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalı AKP Milletvekili Aziz Babuşcu, 'Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Seçime giderken bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem' dedi.

İSTİFA EDEN VATAN PARTİSİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI GÖNÜL: ÜLKENİN BARIŞA İHTİYACI VAR

Doğu Perinçek’in ‘Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’yi kapatacağız’ sözünden sonra istifa eden Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Evrensel'e konuştu: Buradaki gerçekliği inkar edemeyiz. Ülkenin barışa ihtiyacı var.

İstifa eden Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı, Evrensel'e konuştu Perinçek’in ‘Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’yi kapatacağız’ sözünden sonra istifa eden Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Evrensel'e konuştu.