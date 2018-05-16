Seçim Günlüğü (16 Mayıs 2018)
HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine dair çağrılar sürüyor.
BABUŞÇU: DEMİRTAŞ BENCE DE ÇIKMALI
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasına dair çağrılara bir yenisi eklendi. AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" dedi. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti liderleri de Demirtaş'ın tahliye edilmesini istemişti.
AKP'li Babuşcu: Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalıAKP Milletvekili Aziz Babuşcu, 'Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Seçime giderken bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem' dedi.
İSTİFA EDEN VATAN PARTİSİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI GÖNÜL: ÜLKENİN BARIŞA İHTİYACI VAR
Doğu Perinçek’in ‘Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’yi kapatacağız’ sözünden sonra istifa eden Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Evrensel'e konuştu: Buradaki gerçekliği inkar edemeyiz. Ülkenin barışa ihtiyacı var.
İstifa eden Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı, Evrensel'e konuştuPerinçek’in ‘Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’yi kapatacağız’ sözünden sonra istifa eden Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Evrensel'e konuştu.
Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018) Akşener'den Demirtaş çağrısıİYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.