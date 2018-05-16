Kuzey Kore, Güney Kore zirvesini iptal etti, ABD'yi uyardı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatını gerekçe göstererek Güney Kore ile bugünkü görüşmesini iptal etti, ABD'yi de uyardı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti(Kuzey Kore), ABD ve Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya aldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap’a göre, Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore arasında devam eden ‘Max Thunder’ adlı ortak askeri tatbikatı provokasyon olarak niteledi. ABD ve Güney Kore tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve 1953 tarihli savunma anlaşması temel alınarak yapıldığını savunuyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın haberinde de “Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu’na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur” ifadeleri kullanıldı.

ABD’YE ‘ZİRVEYİ İPTAL EDERİZ’ UYARISI

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran’da Singapur’da Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısında bulundu. Zirve kararı, Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılacağını ilan etmesi sonrası alınmıştı.

BBC’nin haberine göre Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı KCNA’ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan “ABD bizi köşeye sıkıştırır ve tek taraflı olarak nükleer silahlarımızdan vazgeçmemizi isterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir” dedi.

Bakan Yardımcısı Kim, “Zirvenin Kore Yarımadası’ndaki gerginliğin azaltması için büyük umutlar taşıdıklarını ve harika bir geleceğe yönelik büyük bir adım olarak gördüklerini” söyledi. Ancak Kim “Fakat, ABD'nin saçma açıklamalar yaparak zirve öncesi bizi provoke etmesi çok talihsiz” diye de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise zirveye yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve Kuzey Kore’nin tutumundaki herhangi bir değişiklikten haberleri olmadığını belirtti.

Güney Kore'yle bugün yapılması beklenen görüşmeler, 27 Nisan'daki Kuzey-Güney zirvesinin devamı niteliğindeydi. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjom kışlasında yapılmasına karar verilmişti.

İki ülkenin temsilcilerinin, tarihi zirvede yapılan anlaşmaların ayrıntılarını görüşmesi planlanıyordu.

Bunlar arasında Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak ve 1953’te imzalanan ateşkes anlaşmasını bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi de vardı.

İki liderin ortak açıklamasında uzlaşma sağlandığı belirtilen diğer konular şöyleydi:

* İki ülke arasındaki “düşmanca faaliyetlere” son verilmesi

* Askerden arındırılmış bölgeyi bir “barış bölgesine” dönüştürmek ve propaganda yayınlarına son vermek

* Askeri gerilimin azalması koşuluyla bölgede silahların azaltılması

* ABD ve Çin'in de katılacağı dörtlü görüşmeler için çalışmak. (DIŞ HABERLER)

Kore Yarımadası’nda medyatik barış zirvesi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 08:58

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