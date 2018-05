ABD'li yazar Tom Wolfe yaşamını yitirdi

87 yaşındaki ABD'li yazar Tom Wolfe, New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABD’li yazar Tom Wolfe New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1931 doğumlu yazarın “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” kitapları 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti.

1958’de Türkçe’ye çevrilen tek eseri “Yuvaya Dönemezsin”in (You Can’t Go Home Again) ise şu anda baskısı bulunmuyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 08:38

www.evrensel.net