NBA'de 1 numara draft hakkı Phoenix Suns'ın oldu

NBA'de kuralar çekildi. 1 numara draft hakkı sezonun en kötü takımı Phoenix Suns'a gitti.

NBA’de draft sıralamasını belirleyen kuralar çekildi. Normal sezonu son sırada tamamlayan Phoenix Suns, tarihindeki ilk 1 numara draft seçimi hakkını kazandı. Sacramento Kings ikinci, Atlanta Hawks üçüncü sıradan seçmelere katılacak.

Arizona eyaletinin takımı Phoenix Suns’ın, Arizona çıkışlı pivot DeAndre Ayton’ı seçmesi yüksek ihtimal. 2.13’lük pivot sezonu 20.1 sayı 11.6 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı. Ancak draftta ilk beşte seçilmesine kesin gözüyle bakılan Luka Doncic de Suns’ın sürpriz tercihi oldu. Phoenix, Slovenya milli takımında Doncic’le Avrupa şampiyonluğu kazanan Igor Kokoskov’u başantrenörlüğe getirmişti.

İlk sıra için öne çıkan bir diğer isim de Duke’tan Marvin Bagley III.

Kura sonrası konuşan Genel Menajer Ryan McDonough, bunun organizasyon için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Phoenix Suns, kura öncesi 1 numara için en yüksek şansa sahip takımdı. NBA’de 4 yıldır birinci sıra seçim hakkı en yüksek şansa sahip takıma gidiyor.

Draftta dördüncü sıra seçim hakkı Memphis Grizzlies’e, beşinci sıra seçim hakkı ise Dallas Mavericks’te olacak. Lotaryanın kalanı ise şöyle: 6. Orlando Magic, 7. Chicago Bulls, 8. Cleveland Cavaliers, 9. New York Knicks, 10. Philadelphia 76ers, 11. Charlotte Hornets, 12 ve 13. LA Clippers, 14. Denver Nuggets. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 08:10

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