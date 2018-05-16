Celtics, 'LeBron' dinlemedi, seride 2-0 öne geçti

NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 107-94 yendi ve seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

NBA Play-Off Doğu Konferansı final serisinde Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 107-94 yenerek seride 2-0 öne geçti. LeBron James'in 42 sayı 10 ribaunt 12 asistlik performansına rağmen sahadan 13 sayılık farkla galip ayrılan Celtics, böylece evi TD Garden'daki 8. Play-off maçını da kazandı.

İlk maçı 108-83 kaybeden Cavaliers, ikinci maça LeBron James'in önderliğinde hızlı başlayan taraf oldu. Cavaliers'ın 27-23 önde geçtiği bu bölümde James, takımının sayılarının 21'ini kaydetti. İlk yarı 55-48 Cavaliers'ın üstünlüğüyle tamamlandıktan sonra üçüncü çeyrekte Boston Celtics oyuna ağırlığını koydu. Farkı kapatıp öne geçen Celtics, son 12 dakikaya 7 sayılık üstünlükle girdi. Boston, bu avantajını son bölümde daha da geliştirdi ve seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi ekipte Jaylen Brown 23, Terry Rozier 18, Al Horford 15 sayı kaydetti. Cavaliers'ta ise James'e Kevin Love 22 sayı 15 ribauntla eşlik etti. James ve Love dışında çift haneli basamaklarda sayı üreten tek isim 11 sayı atan Kyle Korver'dı.

Serinin üçüncü maçı cumartesi günü Cleveland'da oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 07:52

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