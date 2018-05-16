Gözaltına alınan Oyuncu Barış Atay, adliyeye sevk edildi

Somalı madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in 'özür' açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline getirilen Barış Atay, adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Oyuncu Barış Atay, savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soma katliamı sonrası madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in “özür” açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline getirilen Atay’ın sabah saat 6 civarında Suadiye'deki evinden gözaltına alındığı bildirildi.

Atay'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Atay'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği öne sürülüyor.

Avukat Efkan Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne alındığını, saat 15.00-16.00 civarında adliyeye götürülmesini beklediklerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınması üzerine sosyal medyada #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle kampanya başlatıldı. Oyuncuyla dayanışma amacıyla binlerce tweet atıldı, derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

OYUNCULAR SENDİKASI: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan üyemiz Barış Atay 'ın durumunu yerinde takip ediyoruz ve gerekçeli kararı bekliyoruz. Sürecin Takipçisiyiz #BarışAtay" ifadesini kullandı.

Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu Evrensel'e yaptığı açıklamada, Barış Atay’ın yaptığı paylaşımında ifade özgürlüğünün ötesine geçecek, suç unsuru oluşturacak bir şey olmadığını söyledi. Bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiyor olmasının üzücü olduğunu ifade getiren Gidişoğlu, “İster sanatçı, ister vatandaş kimsenin fikir özgürlüğü engellenmemeli” dedi.

ATAY: AHMET HAKAN'IN TALİMATI YERİNE ULAŞMIŞ

bianet'in haberine göre Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

CİHANER: BU GÖZALTILARIN DA HESABI SORULACAK

Atay'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, sosyal medya hesabından "Bu gözaltıların da hesabı sorulacak, sorulmalı" paylaşımı yaptı.

YERKEL’E TEPKİ GÖSTERDİ

Barış Atay, Yerkel’in “günah keçisi ilan edildiğini” öne sürerek “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” şeklindeki sözlerine Twitter’dan tepki göstermiş ve “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” demişti.

Ahmet Hakan'ın 'Haddini bildirin' dediği Barış Atay'dan yanıt

AHMET HAKAN, ‘HADDİNİ BİLDİRİN’ DEDİ

Atay’ın bu sözleri sonrası Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan dün bir köşe yazısı yazmış ve Atay’ın “haddinin bildirilmesi gerektiğini” savunmuştu.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrı yapan Ahmet Hakan, “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz! Sakın bana… “Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki” falan demeyin. Şunu unutmayın: Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor! Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa… Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!” ifadelerini kullanmıştı.

Atay ise Ahmet Hakan’a verdiği yanıtta “Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan” dedi. (HABER MERKEZİ)

Tekmelediği madenci, Yusuf Yerkel'i yalanladı

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 16:28

www.evrensel.net