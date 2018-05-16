İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel: İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; kararını Twitter'dan duyuran Uri Ariel, "İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi.

Öte yandan Türkiye ve İsrail liderleri de birbirleri hakkında Twitter paylaşımlarında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngilizce ve İbranice yazdığı ilk mesajında "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biri bu yüzden terörizm ve katliamın ne olduğunu iyi bildiğine şüphe yok" dedi.

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NETANYAHU: ELLERİNDE KÜRTLERİN KANI OLAN BİR ADAM BİZE DERS VEREMEZ

Bunun ardından İbranice ikinci bir mesaj yayınlayan İsrail Başbakanı, "Kıbrıs'ın kuzeyini binlerce Türk askeriyle işgal eden ve Suriye'yi de işgal eden bir adam, kendimizi Hamas'tan korurken bize akıl veremez" dedi ve ekledi:

"Ellerinde Türkiye ve Suriye'de sayısız Kürdün kanı olan bir adam bize savaş etiği hakkında ders verebilecek son kişidir."

Erdoğan ise bu eleştiriye Twitter'dan yayınladığı İngilizce mesajla yanıt verdi:

"Netanyahu'ya hatırlatırım:

"Hamas bir terör örgütü değildir, Filistinliler de terörist değildir. Hamas Filistin yurdunu bir işgal gücüne karşı savunan bir direniş örgütüdür.

"Dünya zalimlere karşı Filistin halkıyla dayanışma içinde."

ERDOĞAN: NETANYAHU IRKÇI BİR DEVLETİN BAŞBAKANIDIR

Erdoğan daha önce de Twitter'dan Netanyahu'ya seslenmiş, "İnsanlık dersi almak mı istiyorsun? 10 emri oku" demişti:

"Netanyahu savunmasız bir halkın topraklarını 60 yıldan uzun süredir işgal ederek Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır.

"Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var ve işlediği suçları Türkiye'ye saldırarak örtemez." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 00:21

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