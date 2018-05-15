'FETÖ' operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı

Niğde merkezli düzenlenen operasyonlarda, 7 muvazzaf subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

Niğde merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki örgüt üyeleri ve 'mahrem imamlarının' deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya ile KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği bildirildi. (Niğde/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 22:31

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