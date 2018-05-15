Fotoğraf: İsmail Şen/AA
TFF 3. Lig play-off finallerinde eşleşmeler belli oldu
15 Mayıs 2018 21:25
TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelelerinde gruplarında finale yükselen takımlar belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bayrampaşa, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup ettiği Kemerspor 2003 ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı.
2. Grup'ta ise Diyarbekirspor ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Tire 1922'yi sahasında 4-0 yenerek finale yükseldi.
3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu deplasmanda 5-2 mağlup ettiği Elaziz Belediyespor'u sahasında da 3-2'yle geçerek finale çıktı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Karşılaşmaların ardından 3 gruptaki play-off final eşleşmeleri şöyle oldu:
1. GRUP:
Düzcespor-Bayrampaşa
2. GRUP:
Ankara Demirspor-Diyarbekirspor
3. GRUP:
Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 21:31
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