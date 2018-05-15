TFF 3. Lig play-off finallerinde eşleşmeler belli oldu

Fotoğraf: İsmail Şen/AA

TFF 3. Lig play-off finallerinde eşleşmeler belli oldu

    • 15 Mayıs 2018 21:25

    TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelelerinde gruplarında finale yükselen takımlar belli oldu.

    TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bayrampaşa, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup ettiği Kemerspor 2003 ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı. 

    2. Grup'ta ise Diyarbekirspor ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Tire 1922'yi sahasında 4-0 yenerek finale yükseldi. 

    3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu deplasmanda 5-2 mağlup ettiği Elaziz Belediyespor'u sahasında da 3-2'yle geçerek finale çıktı. 

    PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

    Karşılaşmaların ardından 3 gruptaki play-off final eşleşmeleri şöyle oldu:

    1. GRUP:

    Düzcespor-Bayrampaşa

    2. GRUP:

    Ankara Demirspor-Diyarbekirspor

    3. GRUP:

    Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu (AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 21:31
    www.evrensel.net
    ETİKETLER TFF 3. Lig