TFF 3. Lig play-off finallerinde eşleşmeler belli oldu

TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelelerinde gruplarında finale yükselen takımlar belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bayrampaşa, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup ettiği Kemerspor 2003 ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı.

2. Grup'ta ise Diyarbekirspor ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Tire 1922'yi sahasında 4-0 yenerek finale yükseldi.

3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu deplasmanda 5-2 mağlup ettiği Elaziz Belediyespor'u sahasında da 3-2'yle geçerek finale çıktı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Karşılaşmaların ardından 3 gruptaki play-off final eşleşmeleri şöyle oldu:

1. GRUP:

Düzcespor-Bayrampaşa

2. GRUP:

Ankara Demirspor-Diyarbekirspor

3. GRUP:

Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 21:31

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