Türkiye 12 bin avro ‘işkence’ tazminatı ödeyecek

AİHM, gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı şikayetiyle başvuru yapan Mehmet Uğraş Vatandaş’a 12 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Mehmet Uğraş Vatandaş’ın gözaltında maruz kaldığı işkence ve kötü muameleyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuru sonuçlandı. AİHM, Vatandaş’ı haklı buldu ve açıkladığı karar ile Türkiye’yi 10 bin avro manevi, 2 bin avro da maddi tazminata mahkum etti.

DAVA ‘ZAMANAŞIMIYLA’ BİTTİ

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre Vatandaş, İstanbul’da, 6 Nisan 2002’deki bir eyleme katılmıştı. Daha sonra gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü de yapacak olan Mehmet Uğraş Vatandaş o dönem 23 yaşındaydı. Eyleme polis müdahale etti, Vatandaş gözaltına alınarak Beyoğlu Polis Merkezine götürüldü. Aynı akşam serbest bırakılan Vatandaş, gözaltına alınırken işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirterek ertesi gün savcılığa şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, gözaltına alınırken dirseğinin kırıldığını belirtti. Karakoldaki polisler hakkında dava açıldı. Mahkeme, 22 Nisan 2004’te “eyleme müdahale eden polislerin kimliği tanımlanamadığından” ve bu suçu işlediklerine dair kanıt bulunmadığını iddia ederek yargılanan polislerin beraatına karar verdi. Yargıtay da 14 Haziran 2011’deki kararıyla olayın zamanaşımına uğradığına hükmederek davayı sonlandırdı. AİHM kararını açıkladı ve Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “işkence ve kötü muamele yasağını” düzenleyen 3. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Türkiye, Vatandaş’a toplam 12 bin avro manevi ve maddi tazminat ödeyecek.

VATANDAŞ, SORUMLU YAZI İŞLERİYKEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gazetemizde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü de yapmış olan Mehmet Uğraş Vatandaş ile gazetemizin o dönem ki İmtiyaz Sahibi Ahmet Sami Belek, 2008’de “gazetede çözüm deklarasyonuna yer verdikleri” gerekçesiyle birer yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Vatandaş, Dağlıca baskınında kaçırılıp iade edildikten sonra tutuklanan sekiz askerin ailelerinin sözlerini 12 Kasım 2007 tarihli gazetemizde yayınlamaktan da yargılanmıştı.

Belek ve Vatandaş, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri” suçlamasıyla TCK’nin 288. maddesinden İstanbul Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın 18 Haziran 2008’de görülen duruşmasında suçun yasal unsurları bulunmadığı için beraat etti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 19:50

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