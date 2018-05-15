Çocuklardan çocuklara masallar: Görünen Dünya

İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen yaşları 7 ile 8 arasında değişen beş çocuk kendi masallarını anlattı, beş çizer de bu masalları resmetti.

Çocuk kitaplarını hep yetişkinler yazar çocuklar okurdu. TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kadıköy’ün ‘Çocuklardan Çocuklara Masallar’ projesi kapsamında çıkardığı ‘Görünen Dünya’ kitabında ise bu durum değişiyor. Yaşları 7 ile 8 arasında değişen beş çocuk kendi masallarını anlattı beş çizer de bu masalları resmetti.

Çocuklar masalları yazmadan önce birlikte bir dizi atölye ile hayallerini paylaşıp fikirlerini geliştirdi. Bu atölyeleri yöneten Yaratıcı Drama Eğitmeni Sevinç Koçak ‘Çocuklar birbirlerine sorular sorarak bu süreci geliştirdiler. Birbirleri ile çok iyi anlaştılar ve hatta ilk zamanlar çekingen duran çocuklar atölyenin sonunda kendileri soru sormaya başlamıştı. Hepsinin birbirinin masalında katkısı vardı. Örneğin Prensesler ve Prensler masalında iyilik iksiri oluşturulurken herkes bir malzeme koydu. Ama en çok dikkatimi çeken şey çocukların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet öğelerine neredeyse hiç yer vermemeleri oldu. Bu konuda sıkıntılı buldukları noktaları birbirlerine söylediler. Mesela Dinozor Tisra masalında dinozorun cinsiyeti ne sorusuna Uras’ın cevabı cinsiyeti yok oldu. ” Kitabın editörlüğünü de yapan Sevinç Koçak ‘’Bir yetişkin aklının, yetişkin kelimelerinin uzağında olması için çok çaba harcadım. Masallarda özel bir katkım olmadığı gibi bana ait bir betimleme de yok .’’ dedi.

Arjen Aktan (8) Uzaylılar ve Güneş, Arya Uzuntaş (7) Gökkuşağı ve Periler, Ceren Altındağ (7) Prensenler ve Prensler , Gülendam Su Demirbağ (8) Uçan Kediler Ülkesi ve Uras Yaman (8) Dinozor Tisra masalını anlattı. Uçan Kediler ülkesini resimleyen Ceyhun Şen ‘Masalı okuduğumda bir çocuğun değil yetişkinin kalemi olduğunu düşündüm ’dedi. Prensesler ve Prensler masalını çizen İpek Okyar ise ‘Prensesler ve Prensler masalının ormanda geçiyor olması çok ilgimi çekti. Bizim algıladığımız prensesler ya da prensler bulunmuyordu bu masalda.’ Diğer masalları ise Sedat Girgin, Elif Yemenici, ve Gökçe İrten resimledi.

Masalları anlatan çocuklar bu süreç içerisinde çok eğlendiklerini söylediler ve masallarını bütün çocuklara armağan ettiler. (İstanbul/ EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 19:28

www.evrensel.net