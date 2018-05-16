Ä°ftar ve sahur sofralarÄ±nda bunlara dikkat edin!

Diyetisyen BÃ¼ÅŸra YÃ¼cel iftarda ne yemeli, sahurda nasÄ±l bir beslenme yÃ¶ntemi izlenmeli, kimler oruÃ§ tutmamalÄ± gibi merak edilen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ramazan ayÄ± baÅŸlarken en çok sorulan sorularÄ± Diyetisyen BüÅŸra Yücel iftarda ne yemeli, sahurda nasÄ±l bir beslenme yöntemi izlenmeli, kimler oruç tutmamalÄ± gibi herkesin merak ettiÄŸi sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

‘HAMÄ°LELER ORUÇ TUTABÄ°LÄ°R MÄ°?’

“SaÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan tÄ±bbi olarak kriz altÄ±nda olan kalp hastalarÄ± karaciÄŸer sentezi arttÄ±ÄŸÄ± için uzun süreli açlÄ±klarda kan kolestrol seviyesini yükseltir, bu yüzden hekimlerine danÄ±ÅŸarak oruç tutmalarÄ± gerekiyor. Gebeler, bebeÄŸi yeterince beslenmediÄŸi için anne adaylarÄ±n hekim kontrolünde oruç tutmasÄ± gerekir. “

'SAHURA KALKMASAK OLUR MU?'

“Ramazan döneminde yapÄ±lan en büyük yanlÄ±ÅŸlardan biri sahur. Ya sahura kalkmadan akÅŸam yiyip yatÄ±yoruz ya da sahura kalkÄ±p birkaç bardak su içip niyetlenip yatÄ±yoruz. Bu oldukça yanlÄ±ÅŸ bir süreç normalde nasÄ±l sÄ±k sÄ±k ve az beslenmemiz gerekiyorsa aynÄ± ÅŸekilde ramazanda da bu düzeni devam ettirmemiz gerekiyor. ÖÄŸün sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmamÄ±z için mutlaka sahura kalkmamÄ±z ÅŸart.”

'SAHURDA NE KADAR SU Ä°ÇÄ°LMELÄ°?'

“Uzun süreli açlÄ±klarda vücudun su oranÄ± düÅŸer. Halsizlik görülür ve tansiyon hastalarÄ± bu durumdan etkilenir. Bu yüzden su çok önemli, günlük 2 buçuk litre su içmeliyiz. Sahurda 2 ila 4 bardak, iftarda 8 ila 10 bardaÄŸa tekabül ediyor. Bununla beraber içilen çay, kahve, meÅŸrubatlar su yerine geçmez aksine bunlar vücuttan su atar. AynÄ± zamanda ramazanda günlük elektrolit dengemizi korumamÄ±z için de bir ÅŸiÅŸe maden suyu içmekte fayda var.”

‘Ä°FTARI Ä°KÄ° BÖLÜME AYIRIN’

Hepimizin yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlardan birinin iftarda bir anda yemeÄŸe oturup hÄ±zlÄ± yemek olduÄŸunu belirten Diyetisyen BüÅŸra Yücel; “ Ä°ftarÄ±mÄ±zÄ± iki öÄŸüne bölmeliyiz. Birinci öÄŸünümüzde magnezyum ve lif açÄ±sÄ±ndan zengin bir adet hurmamÄ±zÄ± alÄ±p, bir kase çorbamÄ±zÄ± ardÄ±ndan bir kase salatamÄ±zla beraber bir 10-15 dakikalÄ±k beyne doyma emri göndermeliyiz. Daha sonra 2. ana öÄŸüne geçmeliyiz. Çorba seçenekleri olarak sebzeli çorbalar, mercimek çorbasÄ±, kremasÄ±z çorbalar tüketebilirsiniz. Ä°kinci ana öÄŸünümüzde seçenek olarak zeytinyaÄŸlÄ±lar, kuru baklagil yemekleri, kÄ±rmÄ±zÄ± et ürünleri olabilir. TatlÄ± olarak ise haftada 2 porsiyonu geçmemeliyiz. Bunlar sütlü tatlÄ± olursa bizim için daha saÄŸlÄ±klÄ± bir seçim olur “ dedi.

DÄ°Åž FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalara göre; oruçluyken diÅŸ fÄ±rçalama esnasÄ±nda diÅŸ macunu yahut suyu boÄŸaza kaçÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe diÅŸ fÄ±rçalamakla oruç bozulmamaktadÄ±r. Fakat, diÅŸ macunu ya da suyun boÄŸaza kaçmasÄ± durumunda oruç bozulmakta olup, kazasÄ± gerekmektedir. AçÄ±klamada aÄŸÄ±z kokusunu önlemek için aÄŸza sÄ±kÄ±lan spreylerin orucu bozduÄŸu belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 MayÄ±s 2018 19:20

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