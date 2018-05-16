DiyarbakÄ±rlÄ±lardan Filistin'de yaÅŸananlara tepki

DiyarbakÄ±rlÄ±lar, Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin, 'Miting yapacaklarÄ±na Ä°srail ile anlaÅŸmalarÄ± iptal etsinler' dediler.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

ABD’nin Ä°srail BüyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ± sonrasÄ± Filistin halkÄ±nÄ±n protestosuna Ä°srail askerlerinin müdahalesi sonucu en az 60 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, binlerce insan yaralandÄ±. YaÅŸananlarÄ± DiyarbakÄ±rlÄ±lara sorduk. YurttaÅŸlar, “DünyanÄ±n gözü önünde Filistin yok ediliyor. Türkiye lafla karalÄ±yor, miting yapacaÄŸÄ±na Ä°srail ile ticaret yapÄ±lmasÄ±n” diyerek, hükümetten samimi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± istediler.

KONU MAZLUM OLUNCA HERKES SESSÄ°Z KALIYOR

DiyarbakÄ±r’da Yüksek Kahve bölgesinden kahvelerde oturan yurttaÅŸlarla Filistin’de yaÅŸananlarÄ± konuÅŸtuk. Tahsin Çelik, konu mazlum olunca herkesin sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “ Türkiye lafla karalÄ±yor, baÅŸka bir ÅŸey yok. Afrin’de her sabah ‘Bu kadar öldürdük, bu kadar etkisiz hale getirdik’ diyorlardÄ±. Åžimdi sadece çÄ±kÄ±p konuÅŸuyorlar. Mesele ABD, Ä°srail deÄŸil konu mazlum olunca herkes sessiz kalÄ±yor” dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ZULÜM YAÅžANIYOR

64 yaÅŸÄ±ndaki Enver adlÄ± yurttaÅŸ ise, dünyanÄ±n gözü önünde yaÅŸanan zulme sessiz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Filistin yok ediliyor, dünyanÄ±n gözü önünde kimseden ses çÄ±kmÄ±yor. Türkiye miting yapacaÄŸÄ±na Ä°srail ile ticaret yapmasÄ±n. Elçisini çekse ne çekmese ne? Afrin olunca ‘bizi Afrin’e götür’ diyorlardÄ±. Ama ÅŸimdi kimse ‘Ä°srail’e gönder’ demiyor. Çünkü Ä°srail güçlüdür arkasÄ±nda ABD var o yüzden. Müslüman ülkelerin hesabÄ±na gelmez. ÇÄ±kÄ±p miting yapmalarÄ± neyi deÄŸiÅŸtirecek. Cuma gününe kadar insan kalmaz Filistin’de” diye konuÅŸtu.

‘Ä°Ç SÄ°YASET MALZEMESÄ° YAPILIYOR’

Mehmet adlÄ± yurttaÅŸ da, yüzyÄ±llardÄ±r yalnÄ±z Filistin halkÄ±na deÄŸil Kürtlere yönelik de yapÄ±lan zulme sessiz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Zulüm nerede olursa olsun kabul edilemez. YüzyÄ±llardÄ±r orada olduÄŸu gibi burada da var. Kimse ses çÄ±karmÄ±yor. OrtadoÄŸu’da Müslüman iktidarlar için malzeme çÄ±kÄ±yor. Kendi iç siyasetlerinin aracÄ± yapÄ±yorlar. Samimi olmuÅŸ olsalar bu konudaki tüm sorunlar çoktan çözülmüÅŸtü. Samimi deÄŸiller. Miting yapÄ±lacakmÄ±ÅŸ, seçim propagandasÄ± için o da. Ben bu konuda kimsenin samimiyetine inanmÄ±yorum” dedi.

‘KÄ°MSE SAMÄ°MÄ° DEÄžÄ°L MAVÄ° MARMARA’DA GÖRDÜK’

Ali Ä°hsan adlÄ± 53 yaÅŸÄ±ndaki yurttaÅŸ ise Filistin’de yaÅŸananlarÄ± kabul edilemez olduÄŸunu ifade ederek, “Orada zulüm var biz sadece kÄ±nÄ±yoruz. Miting yapÄ±yoruz Filistin halkÄ±na faydasÄ± ne? YenikapÄ±’da, DiyarbakÄ±r’da miting yapacaÄŸÄ±na Ä°srail’e gidip durdursun bu zulmü. Hadi benim elimden gelmiyor, onunkinden geliyor. Afrin’de herkes sÄ±nÄ±ra koÅŸtu, ki onlar Müslüman’dÄ± bir de. Åžimdi niye kimse Filistin’e gitmiyor? Kimse samimi deÄŸil, Mavi Marmara’da gördük. O kadar insan öldü. Ne oldu hiçbir ÅŸey. Ticaret yapÄ±yoruz onlarla hâlâ. Filistin’e yapÄ±lanlar kabul edilemez” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 MayÄ±s 2018 19:08

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