Recep Tayyip Erdoğan: Netanyahu ırkçı devletin başbakanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Netanyahu için 'Irkçı devletin başbakanı' ve 'Eli kanlı' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya için "Irkçı devletin başbakanı" ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır işgal altında tutan ırkçı devletin başbakanıdır. Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve bunu Türkiye'ye saldırarak saklayamaz. İnsanlık dersi istersen 10 Emir'i oku" dedi.

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KUDÜS İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Üçlünün, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili atılabilecek adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi yapmıştı. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 19:00

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