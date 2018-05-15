Adana’da HDP,  EMEP’i ziyaret etti

HDP Adana İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Emek Partisi Adana İl Örgütü’ne ziyarette bulundu.

Adana’da seçim çalışmalarına başlayan HDP Adana İl Örgütü, İl eş başkanları ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul eşliğinde Emek Partisi Adana İl Örgütü’ne ziyarette bulundu.

‘YÜZDE 10 BARAJI SADECE HDP’NİN SORUNU DEĞİL’

Emek Partisin’in 24 Haziran seçimlerde HDP’ye destek açıklamasını önemsediklerini söyleyen Mahmut Toğrul, HDP’ye karşı konan yüzde 10 barajının aşılmasının sadece HDP s’nin sorunu olmadığını söyledi. Toğrul, AKP’nin şimdiye kadar istikrar söylemi ile hareket ettiğini ancak gelinen aşada her alanda bir istikrarsızlık olduğunu belirterek öyle devam etti: “Yoksulluk hat safada, işsizlik, enflasyon yüksek. Ülke ekonomi konusunda yara aldı. Bu herkesin cebine dokunan bir AKP hükümti ile karşı karşıyayız. Bunun AKP ile aşılacak bir durum olmadığını halk da görüyor. İlk kez bunlar gitmez algısının kırıldığını gözlemliyoruz. Bunun daha da güçlenmesi lazım. 25 Hazira’da devrim olmayacak. Bir anda barış olmayacak, huzura ermeyeceğiz. Ancak demokrasi güçleri için motivasyon olacak, ve demokrasinin kapısı aralanacak. Ortak bir seçim çalışması yapmak ve seçimlerde Emek Partisini çalışmanın ana aktörlerinden biri olarak görmek istiyoruz” dedi.

'GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı, ekonomi ve demokrasi konusunda mızrağın çuvala sığmadığı bir ortamda güç birliğinin bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. 24 Haziran baskın seçim kararı alındıktan sonra, esas olarak sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin acil taleplerini içeren bir mücadele birliği sağlayacak bir ittifak tutumunu savundukalrını aktaran Aracı, ittifak görüşmelerinin devam ettiği sırada ilk elden partimiz genel seçimlerinde HDP’ye cumhurnbaşkanlığında Selahhatin Demirtaş’a oy vereceğini ve oy verilmesi için çalışma yapacağını açıkladı. Aracı, ittifak gerçekleşmemiş olsa da HDP’nin barajı geçmesinin tek adam tek parti rejiminin engellenmesi, ülke demokrasisi ve kürt sorunun çözümü açısından çok önemli olduğunu dile getird. Aracı Emek Partisi olarak bildiriler dağıtacakalrını, halk toplantıları yapacaklarını ve HDP’nin barajı aşması için elinden geleni yapacakalrının altını çizdi. (Adana/EVRENSEL)

HDP, Adana’daki seçim çalışmalarını başlattı

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 18:58

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