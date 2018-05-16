Engelliler, hapis hayatÄ± yaÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye Sakatlar DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Turan HanÃ§erli, engellilerin adeta suÃ§lu gibi, evde hapis yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

10-16 MayÄ±s Engelliler HaftasÄ±. Hafta boyunca düzenlenen birçok etkinlikle engellilerin sorunlarÄ±na dikkat çekiliyor, farkÄ±ndalÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ancak engelliler yine evden dÄ±ÅŸarÄ±ya adÄ±m attÄ±klarÄ±nda karÅŸÄ±larÄ±nda devasa yeni engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Engellilerin sorunlarÄ±nÄ± gazetemize anlatan Türkiye Sakatlar DerneÄŸi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Av. Turan Hançerli, engellilerin eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa hayatÄ±n her alanÄ±nda sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hançerli, devletin engellilerin zorunlu ihtiyaçlarÄ±nÄ± yardÄ±m kurumlarÄ±na havale ettiÄŸine dikkat çekerek, engellilerin istihdamÄ± için kamu kurumlarÄ±nda bile yeterli kadro alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘SORUNLARI DAHA AÄžIR YAÅžIYORUZ’

Engellilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n, engelli olmayan iÅŸçi, ve emekçilerden farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hançerli “Fakat bu sorunlarÄ± biz daha derin ve aÄŸÄ±r yaÅŸÄ±yoruz” dedi. Engellilerin önemli ölçüde hapis hayatÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Hançerli, “Suçlu ve cezalÄ± olmadÄ±klarÄ± halde evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamÄ±yorlar. Ä°stanbul’da 15 milyon insan varsa, bir milyonu aÅŸkÄ±n engelli var. OnlarÄ± sokakta göremiyoruz. Neredeler?” diye sordu.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Anneler Günü vesilesiyle, çocuklarÄ±nÄ± canlarÄ±ndan çok seven, hayatlarÄ±nÄ± çocuklarÄ±na adayan annelerin engelli çocuklarÄ±nÄ±n kendilerinden önce ölmesini istediÄŸine vurgu yapan Hançerli “Bunun nedeni bu ülkeyi yönetenler. Anneler kendilerine bir ÅŸey olduÄŸunda çocuklarÄ±nÄ±n güven içinde yaÅŸam süreceÄŸine inanmÄ±yorlar” dedi.

‘ENGELLÄ° KADROLARI YILLARDIR DOLMUYOR’

Ä°ÅŸsizliÄŸin Türkiye’nin en büyük problemi olduÄŸuna dikkat çeken Hançerli, engellilerin iÅŸ gücüne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n ise yüzde 20 civarÄ±nda olduÄŸunu anlatarak yani her 100 engelliden 80’inin iÅŸ gücüne katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yasayla kamu kurumlarÄ±nda yüzde 4 oranÄ±nda engelli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Hançerli “Ama yÄ±llardÄ±r bu kadrolarÄ±n doldurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz” dedi.

‘ENGELLÄ° VE YAÅžLILAR BÄ°REY SAYILMADI’

Engellilerin yüzde 16’nÄ±n iÅŸ bulup, çalÄ±ÅŸabildiÄŸini belirten Hançerli, geri kalana iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Engelli ve 65 yaÅŸ üstü yaÅŸlÄ±lara aylÄ±k verilmesini öngören 2022 sayÄ±lÄ± Kanunu hatÄ±rlatan Hançerli “Bu kanunla aylÄ±klar hazineden verilirdi, yardÄ±m deÄŸildi. 2013 yÄ±lÄ±nda, yapÄ±lan bir düzenlemeyle aylÄ±k alabilmek için aynÄ± evde yaÅŸayanlarÄ±n gelirlerine de bakÄ±lÄ±yor. Yani engelliler ve yaÅŸlÄ±lar birey olarak sayÄ±lmÄ±yor. Devlet diyor ki ‘Sen engelli, sen yaÅŸlÄ±sÄ±n seni muhatap almÄ±yorum’.”

‘EÄžÄ°TÄ°MLE BÄ°R HAYAT YENÄ°DEN KAZANILABÄ°LÄ°R’

EÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n da eriÅŸebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hançerli, özel eÄŸitime ihtiyaç duyan bireylerin kiÅŸiye özel eÄŸitim alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hançerli, bunun da haftada iki saatle sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Otizm, down sendromu ya da zihinsel engelli çocuklarÄ±n özel eÄŸitime ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirten Hançerli “Özellikle otizmde tedavi eden ÅŸey özel eÄŸitim. Yeterli ve kaliteli eÄŸitimle bu çocuklarÄ±n hayata, üretime katÄ±lmalarÄ± ciddi farklar yaratÄ±yor” dedi. Otizmli çocuklar için sunulan özel eÄŸitimin yüzde 80’inin yardÄ±mlarla ve desteklerle verildiÄŸine dikkat çeken Hançerli “Verilecek eÄŸitimlerle ciddi farklar yaratÄ±lÄ±yor bir hayat yeniden kazanÄ±labiliyor” diye konuÅŸtu.

‘YARDIMA BIRAKILMASI KABUL EDÄ°LEMEZ’

EÄŸitimin planlamasÄ±nÄ± yapan rehberlik ve araÅŸtÄ±rma merkezlerine (RAM) giden ailelerin rapor almakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± da anlatan Hançerli “Randevu sistemi ve raporlarÄ±n geç verilmesiyle gecikmeler ve kopmalar oluyor. Bu merkezlerde uzmanlar yeterli niteliÄŸe sahip olmadÄ±klarÄ± için doÄŸru planlar yapamayabiliyorlar. Bu mesele de destek ve yardÄ±mlarla çözülüyor, devlet yeteri kadar destek sunmuyor” dedi. Zorunlu hizmet ya da zorunlu ihtiyaçlarÄ± yardÄ±ma bÄ±rakmanÄ±n o sorunun çözülmediÄŸi anlamÄ±na geldiÄŸini belirten Hançerli “Bu çaÄŸda ve bu zenginlikte bir ülkede yurttaÅŸlarÄ±n zorunlu ihtiyaçlarÄ±nÄ±n yardÄ±ma bÄ±rakÄ±lmasÄ± kabul edilemez. Devlet kendi ödevini, kendi yükümlülüÄŸünü yardÄ±mlara ve dayanÄ±ÅŸmaya bÄ±rakmaz” diye konuÅŸtu.

SAÄžLIÄžA ULAÅžIM SORUNLU

Engellilerin saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸmada ciddi sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Hançerli, “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸikayetler ÅŸu ‘Randevu sistemi dolu’ denilerek insanlar öteleniyor” dedi. Engellilere hastaneden kolayca randevu alabilmeleri için ihtiyaçlarÄ±na uygun hizmet modelleri geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini anlatan Hançerli, engellilerin hastaneye ulaÅŸma aÅŸamasÄ±nda ciddi problemler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°HTÄ°YAÇ OLAN MALZEMELER KARÅžILANMIYOR

Engellilerin kullandÄ±klarÄ± ortez, protez gibi malzemelerden alÄ±nan katkÄ± paylarÄ±nÄ±n fazla olduÄŸuna iÅŸaret eden Hançerli “Tekerlekli sandalye ya da bir protez 1600 TL gibi bir para. Engellilerin bu parayÄ± vermesi adeta imkansÄ±z” diye konuÅŸtu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÄ±ndan tekerlekli sandalyelerin karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini anlatan Hançerli “Ama engellilerin yüzde 95’inin tekerlekli sandalyesini ya bir yardÄ±m kuruluÅŸundan ya da mavi kapaktan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Protezlerde, ortezlerde, iÅŸitme cihazÄ±nda ya da bir görme engellinin bastonunda da bu sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 MayÄ±s 2018 18:34

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