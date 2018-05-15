Taha Akyol’un CNN Türk'teki programına son verildi

CNN Türk, Taha Akyol tarafından hazırlanıp sunulan 'Eğrisi Doğrusu' adlı programı yayından kaldırdı.

T24’te yer alan habere göre, CNN Türk, Taha Akyol tarafından hazırlanıp sunulan “Eğrisi Doğrusu” adlı programı yayından kaldırma kararı aldı. Aynı zamanda Hürriyet’te köşe yazarlığı görevini de üstlenen Akyol’un sunduğu program cuma akşamları yayınlanıyordu. Akyol'un Hürriyet'teki köşesinin kapatılıp kapatılmayacağına dair ise henüz bir bilgi edinilemedi.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören’e satılmıştı.

Satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan ve Mehmet Yaşin ile yollar ayrılmış; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı. Grubun CNN Türk kanadında ise gazeteciler Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz’ın “Gece Görüşü” adlı programdaki görevlerine son verilmişti.

Öte yandan Kanal D Ana Haber’de Ahmet Hakan’ın CNN Türk Ana Haber’de ise Duygu Demirağ’ın görevlerine son verilmişti.

Satışın ardından kanalların yayın politikasında da değişimler gözleniyor. Muhalefete haber ve programlarda daha az yer verilirken yaşam haberlerinde artış görülüyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 18:21

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