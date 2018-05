İsrail'in Filistinlilere saldırısına kınama ve protesto yağıyor

Yurdun pek çok yerinde sendikalar, siayasi partiler, STK'ler ve kurum temsilcileri İsrail'e yönelik kınama ve protesto mesajları yayınlıyor.

DİSK Ankara Temsilciliği, başkentte yaptığı eylemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına tepki gösterdi. Uluslararası sınıf dayanışması çağrısında bulunulan açıklamada AKP hükümetinden de yaptırımı olmayan rutin sözler yerine İsrail ile yapılan ekonomik ve askeri anlaşmalara son vermesi talebinde bulunuldu.

DİSK, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterdi. Ankara Ulus'ta yapılan eylemde, “Katil ABD, Ortadoğudan defol”, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı. Eyleme Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut, ASMMO Başkanı Ali Şahin, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve CHP Ankara il yöneticileri de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Filistin'in 70 yıl önce 15 Mayıs 1948 yılında emperyalizm destekli Siyonist sömürgeciler tarafından işgal edildiğini kaydetti. İsrail'in 10 milyon Filistinli’nin 7 milyonunu anavatanlarından sürerek topraklarının dörtte üçüne el koyduğunu belirten Görgün, “Her 15 Mayıs’ta, En-Nakba günü olarak lanetlediği Büyük Felaket’in 70. yıl dönümünde gelenekselleşmiş protestolarına hazırlanan halkın üzerine İsrail ordusu tarafından hedef gözetilerek ateş açıldı. 50’yi aşkın protestocu öldürüldü. Binlerce Filistinli yaralandı. Bu zalim ve zorbaca saldırganlığı ile İsrail devletinin kanlı yüzü bir kez daha açığa çıktı” dedi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açıldı: Gazze'de en az 58 ölü

'ABD'LİLER KAHKAHA ATARKEN FİLİSTİNLİLER CAN VERİYORDU'

En-Nakba’nın 70. yıl dönümünde Filistin halkı katliama uğrarken ABD başkanı Trump'ın ABD Büyükelçiliği’ni törenle Kudüs’e taşıyarak katliamın tetikleyeni ve ortağı olduğunu ifade eden Görgün, Trump’ın kızı ve damadının da katıldığı kutlamalar kahkahalar eşliğinde sürerken, Filistinlilerin İsrail askerlerinin kurşunları ile can verdiğini söyledi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Görgün, Siyonist İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı şiddeti meşrulaştırmak için Filistinlilerin anavatanlarında özgürce yaşama talebiyle yaptıkları demokratik eylemleri "terörist” bir girişim olarak çarpıtmaya çalıştığını söyledi. Filistin halkının haklı mücadelesinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Görgün, “En-Nakba’nın 70. yılında İsrail’in Filistin topraklarını sömürgeci bir zorbalıkla işgal etmesine, işgali kalıcı kılmak için mazlum Filistin halkını katletmesine ve milyonlarca Filistinliyi vatansız bırakmasına karşı BM başta olmak üzere, uluslararası demokratik kamuoyunu yaşanılanlara seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Üyesi bulunduğumuz tüm uluslararası üst sendikal birlikler başta olmak üzere tüm sınıf kardeşlerimizi, her platformda, Filistin’e ve Filistinlilere karşı acımasız ve zalimane bir şekilde saldıran sömürgeci İsrail Siyonizmine karşı dayanışmaya çağırıyoruz. Filistin'de yas için ilan edilen genel grevi ve Filistin halkını selamlıyoruz. Ülkemizde ise AKP hükümeti tarafından Filistin halkına yönelik yaşanılan her katliam girişimi sonrasında rutinleşmiş, herhangi bir yaptırımı olmayan, boş açıklamalar yerine, Siyonist İsrail devleti ile her türlü ekonomik ve askeri anlaşmanın sonlandırılarak Filistin halkıyla tam ve sürekli bir dayanışma gösterilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

ÇORUM EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMUNDAN PROTESTO EYLEMİ

Çorum'da postane önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında “Filistin halkı yalnız değildir, İsrail devletinin katliamını kınıyoruz, Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” yazılı pankart açılırken, sık sık “Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol”, “Yaşasın Filistin direnişi” sloganları atıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, ABD’nin 22 yıldır uygulamaya koymadığı “Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair karar”ını hayata geçirmesinin daha ilk günden açık bir provokasyon olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Trump'ın Kudüs'ü "Israil'in başkenti" olarak tanıma kararının akabinde ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için harekete geçmesinin savaş ve işgal politikalarını tırmandırmaktan başka bir anlam taşımadığını belirten Gül, “Ne yazık ki, kararından ve provokasyondan vaz geçmeyen, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada çatışma zemini yaratacak politikalara hız kazandıran, emperyalist politikalarla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD, Filistin’de bugün onlarca Filistinlinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin de yaralanmasına yol açacak gelişmelerin de fitilini ateşlemiş oldu” dedi.

'FİLİSTİN HALKI BOYUN EĞMEYECEK'

Filistin halkının İsrail işgaline de, emperyalizmin ayak oyunlarına boyun eğmeyeceğini dile getiren Gül, “Filistinliler, İsrail'in işgali sonrasında zorunlu göçe maruz kaldığı “Nakba” gününün 70. yılında Siyonist haydutluğa ve emperyalizme karşı onurlu direnişini sürdürüyor. Filistin halkı, emperyalizme ve işgalciliğe karşı koyarak, tarihine ve geleceğine sahip çıkmanın bilinciyle, onurlu direnişiyle yol göstermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM YAPILIYOR'

İsrail devletinin tüm dünyanın gözü önünde katliam yaptığını kaydeden Gül, açıklamasının devamında şunları söyledi: Filistin halkının üzerine ateş açılması sonucu şuana kadar 52 Filistinli direnişçi yaşamını yitirdi ve binden fazlası yaralandı. Yaşamını yitiren direnişçileri saygıyla anıyoruz. ABD ve İsrail’in emperyalist amaçları doğrultusunda Kudüs’ü iç politika malzemesi yapmaları çözüm yerine çözümsüzlüğü, barış içinde bir arada yaşam yerine çatışma ve kaosu derinleştirmektedir. ABD provokasyona yol açan bu kararından derhal vazgeçmelidir. Uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilerek işgal edilen yerlerden İsrail Devleti derhal çekilmelidir. Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmelidir.

'NERENİN BAŞKENT OLACAĞINA ORADAKİ HALKLAR KARAR VERMELİ'

Ortadoğu’daki Arap devletleri ve Müslüman ülkeleri hükümetlerini ABD ve İsrail yanlısı, işbirlikçi politikalardan derhal vazgeçerek haklı, mazlum, direnen Filistin halkının yanında olmaya çağırıyoruz. Bizler yıllar önce Filistin halkının özgürlüğü için savaşan, yaşamını yitiren Türkiyeli devrimcileri, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını da saygıyla anıyoruz. Nerenin başkent olacağına ABD ya da İsrail politikacıları değil orada yaşayan halklar karar vermelidir. ABD provokasyonunu ve barışçıl gösterileri silah zoruyla bastırarak katliama yol açan İsrail devletini kınıyor, Filistin halkının meşru taleplerini destekliyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, Filistin ve İsrail halklarının bir arada ve barış içinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar atılmalıdır. (Çorum/EVRENSEL)

VELİ AĞBABA'DAN HÜKÜMETE: LAFI BIRAK, KÜRECİK'İ KAPAT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterdi. Hükümetin tutumunu da eleştiren Ağbaba, İsrail'e verilecek en iyi yanıtın Kürecik Üssü'nü kapatmak olduğunu dile getirdi ve “Kuru sözlerle, 'Eyy Amerika!' cümleleri ile bir yol alamayız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD’nin Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına almasına ve İsrail’in Gazze’de başlattığı vahşete tepki gösterdi. Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen bu katliama gözlerini kapatan tüm ülkelerin de en az İsrail kadar suçlu olduğunu ifade eden Ağbaba, “Özellikle kendi milletine sırtını dönen ve ABD-İsrail ortaklığına hizmetkar olan kimi Ortadoğu ülkelerinin elinde, katledilen mazlum Filistinlilerin kanı vardır. Emperyalistlerin kuklası olmayı özümsemiş, çoluk çocuk demeden yağdırılan bombalara ve sıkılan kurşunlara gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayan bu ülkeler tarihin utanç sayfalarında yerlerini çoktan almışlardır. Mazlumların yanında olmak yerine sahiplerinin beslemesiyle şatafat içinde yaşamayı seçen sözde kralların katliamcı katillerden en ufak farkı yoktur. Bir kez daha altını çizmek gerekir ki ABD’nin emperyalizmine ve işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız” dedi.

'EYY AMERİKA' DEMEKLE OLMAZ

İsrail'in Kudüs işgalinin ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla resmiyete kavuştuğunu belirten Ağbaba, başkent dayatmaları ve zorbalıkla İsrail'e peşkeş çekilmeye çalışılan Kudüs için Gazze ve Ramallah'ta kan döküldüğünü söyledi. İsrail askerlerinin Filistinlileri katlettiğini dile getiren Ağbaba, “Kudüs'le ilgili ABD'nin yapmış olduğu müdahaleye en güzel cevabın Malatya'dan verileceğine inanıyoruz. 2011 yılında Malatya Kürecik’te ABD tarafından NATO kılıfına bürünmüş bir kalkan kuruldu. Tek amacı İsrail’i korumak olan füze kalkanının kapatılması için bugüne kadar defalarca başvuru yapmamıza rağmen hükümet olumlu bir cevap vermemiştir. Hükümete çağrı yapıyoruz; Kudüs konusunda eğer çok samimiysen, ABD'nin İsrail'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanı derhal kapatırsın. Kuru sözlerle, 'Eyy Amerika' cümleleri ile bir yol alamayız. Biz bu topraklarda İsrail devletini korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

CHP MİLLETVEKİLİ GÜRER: İSRAİL İLE İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gazze’deki katliama sessiz kalınamayacağını söyleyerek İsrail hükümetinin derhal saldırıları durdurması, Türkiye’nin ise İsrail ile olan ticari ve diplomatik ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

'İNSANLIK AYIBINA SEYİRCİ KALINMAZ'

Gazze’deki katliama bir an önce dur denilmesi gerektiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hiçbir neden, masum insanların öldürülmesi, katledilmesi için gerekçe olamaz. İsrail’in dünyanın gözünün içine baka baka, Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmesine seyirci kalınamaz. Uluslararası toplumlar, bu katliamı durdurmak için vakit kaybetmeden harekete geçmeli, bir daha bu bölgede böyle bir utancın yaşanmaması için her türlü tedbir alınmalıdır” dedi.

'İSRAİL İLE TİCARİ HACMİMİZ NEDEN ARTIYOR?'

Gürer, Türkiye’nin Ortadoğu’da yıllardır süre gelen katliamlara, masum insanların öldürülmesine karşı etkin bir tutum sergileyemediğini de belirterek “Türkiye, İsrail ile olan ticari ve diplomatik ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorundadır. Türkiye’nin siyasi krize rağmen İsrail ile olan ticari hacmi her geçen yıl artmaktadır. Ekonomi Bakanı'nın soruma verdiği yanıtta, İsrail ile 2016 yılında 4 milyar 342 milyon dolar olan ticari hacmimiz, 2017 yılına 4 milyar 918 milyon dolara çıkmıştır. Her platformda İsrail’e karşı tavır sergiler gibi görünen AKP hükümetinin bu tavırlarının sözde olduğu, ticari hacmin artışından da görülebilmektedir. Türkiye’nin İsrail ile olan 3 farklı ticari anlaşması bulunmaktadır. AKP hükümeti, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren İsrail ile ticari hacmini her yıl artırmaktadır” dedi. (HABER MERKEZİ)

MARDİN'DE SENDİKA VE ODALARDAN ORTAK KINAMA AÇIKLAMASI

Mardin'de KESK Şubeler Platformu, Mardin Tabip Odası ve DİSK Genel-İş sendikası ortak bir basın açıklaması yaparak İsrail'in gerçekleştirdiği katlaimı lanetledi.

Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair kararın hayata geçirilmesinin açık bir provakasyon olarak nitelendiği açıklamada "Başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada çatışma zemini yaratacak politikalara hız kazandıran, emperyalist politikalarla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD Filistin’de bugün onlarca Filistinlinin yaşamını yitirmesine, yüzlercesinin yaralanmasına yol açacak gelişmelerin de fitilini ateşlemiş oldu. Nerenin başkent olacağına ABD ya da İsrail politikacıları değil orada yaşayan halklar karar vermelidir. ABD provokasyonunu ve barışçıl gösterileri silah zoruyla bastırarak katliama yol açan İsrail devletini kınıyor, Filistin halkının meşru taleplerini destekliyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, Filistin ve İsrail halklarının bir arada ve barış içinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar atılmalıdır" denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 18:35

