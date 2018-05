DİSK: İsrail ile olan her türlü anlaşma sonlandırılsın

DİSK Ankara Temsilciliği, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınayarak AKP hükümetine İsrail'le olan anlaşmaları feshetme çağrısı yaptı.

DİSK Ankara Temsilciliği, başkentte yaptığı eylemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına tepki gösterdi. Uluslararası sınıf dayanışması çağrısında bulunulan açıklamada AKP hükümetinden de yaptırımı olmayan rutin sözler yerine İsrail ile yapılan ekonomik ve askeri anlaşmalara son vermesi talebinde bulunuldu.

DİSK, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterdi. Ankara Ulus'ta yapılan eylemde, “Katil ABD, Ortadoğudan defol”, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı. Eyleme Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut, ASMMO Başkanı Ali Şahin, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve CHP Ankara il yöneticileri de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Filistin'in 70 yıl önce 15 Mayıs 1948 yılında emperyalizm destekli Siyonist sömürgeciler tarafından işgal edildiğini kaydetti. İsrail'in 10 milyon Filistinli’nin 7 milyonunu anavatanlarından sürerek topraklarının dörtte üçüne el koyduğunu belirten Görgün, “Her 15 Mayıs’ta, En-Nakba günü olarak lanetlediği Büyük Felaket’in 70. yıl dönümünde gelenekselleşmiş protestolarına hazırlanan halkın üzerine İsrail ordusu tarafından hedef gözetilerek ateş açıldı. 50’yi aşkın protestocu öldürüldü. Binlerce Filistinli yaralandı. Bu zalim ve zorbaca saldırganlığı ile İsrail devletinin kanlı yüzü bir kez daha açığa çıktı” dedi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açıldı: Gazze'de en az 58 ölü

'ABD'LİLER KAHKAHA ATARKEN FİLİSTİNLİLER CAN VERİYORDU'

En-Nakba’nın 70. yıl dönümünde Filistin halkı katliama uğrarken ABD başkanı Trump'ın ABD Büyükelçiliği’ni törenle Kudüs’e taşıyarak katliamın tetikleyeni ve ortağı olduğunu ifade eden Görgün, Trump’ın kızı ve damadının da katıldığı kutlamalar kahkahalar eşliğinde sürerken, Filistinlilerin İsrail askerlerinin kurşunları ile can verdiğini söyledi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Görgün, Siyonist İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı şiddeti meşrulaştırmak için Filistinlilerin anavatanlarında özgürce yaşama talebiyle yaptıkları demokratik eylemleri "terörist” bir girişim olarak çarpıtmaya çalıştığını söyledi. Filistin halkının haklı mücadelesinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Görgün, “En-Nakba’nın 70. yılında İsrail’in Filistin topraklarını sömürgeci bir zorbalıkla işgal etmesine, işgali kalıcı kılmak için mazlum Filistin halkını katletmesine ve milyonlarca Filistinliyi vatansız bırakmasına karşı BM başta olmak üzere, uluslararası demokratik kamuoyunu yaşanılanlara seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Üyesi bulunduğumuz tüm uluslararası üst sendikal birlikler başta olmak üzere tüm sınıf kardeşlerimizi, her platformda, Filistin’e ve Filistinlilere karşı acımasız ve zalimane bir şekilde saldıran sömürgeci İsrail Siyonizmine karşı dayanışmaya çağırıyoruz. Filistin'de yas için ilan edilen genel grevi ve Filistin halkını selamlıyoruz. Ülkemizde ise AKP hükümeti tarafından Filistin halkına yönelik yaşanılan her katliam girişimi sonrasında rutinleşmiş, herhangi bir yaptırımı olmayan, boş açıklamalar yerine, Siyonist İsrail devleti ile her türlü ekonomik ve askeri anlaşmanın sonlandırılarak Filistin halkıyla tam ve sürekli bir dayanışma gösterilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 16:58

www.evrensel.net