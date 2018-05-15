Meclis ‘Kudüs’ özel gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle bir araya geldi. Oturumda katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu, Kahraman başkanlığında, Kudüs özel gündemiyle toplandı. Genel Kurul toplantısına gelen milletvekilleri, yakalarına, "Kudüs onurumuzdur" yazılı rozet taktı. Genel Kurul'da gerçekleştirilen konuşmaların ardından AKP, CHP ve MHP tarafından katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır" ifadeleri yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. İsmail Kahraman, Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren kan döküp, katliam yapmayı alışkanlık haline getiren İsrail'in, bu katliamlarına bir yenisi daha eklediğini vurgulayan Kahraman, ABD Başkanı Donald Trump'ın yangına benzin döktüğünü, bile bile büyükelçilik binalarının Kudüs'e taşınması kararıyla başlayan süreçte şu ana 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 bine yakın kişinin de yaralandığını anımsattı.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, bu haksız eylemini giderek genişlettiğini vurgulayan Kahraman, İsrail'in Ortadoğu'da barış ve huzuru bozmaya dönük bu eylemlerinin ABD tarafından himaye edildiğini belirtti.

Kudüs'ün 3 semavi din için kutsal kabul edildiğine işaret eden Kahraman, burayı İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, büyükelçiliğin buraya taşınmasının Filistin meselesinin çözümüne katkısı olmayacağını tam tersine kördüğüm haline getireceğini söyledi.

Kahraman, “2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanya'sında atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz” dedi.

Türkiye'nin katliam karşısında sessiz kalmayarak 3 gün yas ilan ettiğini anımsatan Kahraman, önümüzdeki cuma günü de İstanbul'da Yenikapı mitinginde buluşulacağını hatırlattı.

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'İSRAİL'LE YAPILAN ANLAŞMAYI BU PARLAMENTO İMZALADI'

Genel Kurul'da HDP adına Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen söz aldı. AKP hükümetinin İsrail’le anlaşmalarını eleştiren Bilgen, “İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur” dedi.

20 yıldır hükümetlerin Filistin sorununda kınama ve lanetlemenin ötesine geçmediğini ifade eden Bilgen, “İsrail doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak ediyor, diyen kimse yok. Peki biz, kime ne propagandası yapıyoruz? İslam dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu sorun çözülmüyor? Açık konuşalım; İsrail'in politikalarının sorumlusu, müsebbibi sadece İsrail hükümeti değildir. Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin cesaretlendirmesi, gizli desteği olmasa İsrail bunu bütün İslam dünyasına, Ortadoğu halklarına rağmen yapıyor olabilir mi?” diye sordu.

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HDP: ANLAŞMAYI GERİ ÇEKELİM

Filistin konusunda ciddi bir muhasebeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bilgen, “Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur. 'Hayır değil' diyorsanız çıkın söyleyin. Biz burada bunu uyardığımızda, 'hayır öyle bir metin bulunmuyor' dediniz. Şimdi metin ortadadır. İngilizce metin her tarafta dolaşıyor. Bari şuraya getirin bu anlaşmayı yeniden tartışalım, geri çekelim. Ticari anlaşmalarda bir sorgulama var mı? Yok. Bugün buradan da muhtemelen bir güçlü kınama, lanetleme çıkacak. 2-3 gün sokaklarda heyecanlı nutuklar atılacak ama İsrail işgal etmeye devam edecek. Filistinliler yurtlarından kovulmaya ve İsrail'i şımartan devletlerle bizim ikili ilişkilerimiz gayet iyi seyretmeye devam edecek” dedi.

MHP MÜŞTEREK HİSSİ PAYLAŞMAKLA YETİNDİ

Genel Kurul’da MHP adına ise İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu konuştu. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının Ortadoğu'daki en temel sorunun çözüm imkanlarını tahrip ettiğini belirten İhsanoğlu, “MHP olarak biz, Filistin davasında ve onun en önemli unsuru olarak gördüğümüz Kudüs'ün statüsünün muhafaza edilmesi ve İsrail'in işgali ve tasallutu karşısında 80 milyon Türk milletinin müşterek hissi ve tavrını paylaşıyoruz” dedi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 17:04

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