Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya geldi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’ye çağrılan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Filistin'deki olaylardan sonra istişareler için çağırdığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem Ankara'ya geldi. Ökem'i Ankara'ya getiren uçak, saat 13.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

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İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in ise Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Naeh'e, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in istişareler için Türkiye’ye çağrıldığı iletildi. Naeh'e ayrıca bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen eyleme saldırdı. Saldırılarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 770'ten fazla Filistinliyi ise yaraladı. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 16:31

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