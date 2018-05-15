Anadolu Üniversitesi 'adrese teslim kadro' ilanını geri çekti

Anadolu Üniversitesinde verilen ilan, rektör yardımcılarının tüm özelliklerini kapsıyordu. Üniversite geri adım atarak ilanı geri çekti.

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin tasarıya son anda eklenen Anadolu Üniversitesinde tasarının Meclisten geçmesinin ardından yayınlanan “Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri alınacaktır” ilanı kafaları karıştırdı. İlanda belirtilen özelliklerin rektör yardımcılarının özelliklerine denk düşmesi ‘Özel kadro ilanı mı yapıldı?’ sorusunu gündeme getirdi.

25 Mayıs günü de üniversite geri addım atarak, kadro ilanını iptal ettiğini duyurdu.

ADRESE TESLİM ŞARTLAR

Eskişehir’in deneyimli gazetecilerinden Ali Baş’ın da köşesine taşıdığı iddiaya göre düzenleme yürürlüğe girmeden hemen önce Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Aybar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Adnan Özcan’ın Anadolu Üniversitesi kadrosunda kalması için kişiye özel ilan çıkarıldı. Aybar, Koparal ve Özcan’ın bölünmeyle Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine geçmesi gerekiyordu. 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de de yayınlanan ilana göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine üç öğretim üyesi alınacak. Her bir profesör kadrosu için aranan başvuru şartları arasında “Doçentliğini elektrik- elektronik mühendisliği alanından almış ve kontrol sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak”, “Çevre sağlığı ve dezenfektanlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak” ve “Coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak” yer alma şartı aranıyor. Ne tesadüftür ki, akademik çalışmalarına bakıldığında Aybar’ın doçentliğini elektrik- elektronik mühendisliği alanından almış ve kontrol sistemleri alanında çalışmalar yapmış olduğu, Koparal’ın çevre sağlığı ve dezenfektanlar üzerinde çalışmalar yaptığı görülmekte. Üniversitelerinin bölünmesine karşı çıkana akademisyen ve öğrencilere “OHAL var eylem yapmayın” dedikleri iddia edilen rektör yardımcılarına ilanla adrese teslim kadro mu veriliyor sorusu akıllara düştü.

ÜNİVERSİTE CEVAP VERMELİ

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi yaptığı açıklamada, iddialara ilişkin cevap beklediklerini belirterek “Söz konusu iddia bölünme halinde Eskişehir Teknik Üniversitesi kadrosunda kalacak olan dört rektör yardımcısı için kişiye özel kadro ilanına çıkılarak, bu kişilerin Anadolu Üniversitesi bünyesinde kalmasının sağlanacağı yönündedir” denildi. İlanın zamanının vahim olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Bölünmeye ses çıkarmayanlar, tepki gösterenleri susturanlar bireysel kurtuluş peşinde mi? Bölünmeye ses çıkarmak bir yana buna ilişkin tepkileri önlemeye çalışan dört rektör yardımcısına özel kadro ilanı, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtmektedir.” (Eskişehir/EVRENSEL)

GERİ ADIM

Anadolu Üniversitesi, 15.05.2018’de yayınladığı ve üniversitenin bölünmesiyle kadro dışı kalacak rektör yardımcılarına kamuoyunda ‘adrese teslim kadro’ ilanını iptal ettiğini açıkladı. Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan duyuruyla ‘15.05.2018 tarihli öğretim üyesi ilanımızda yer alan bazı profesör kadrolarının ilanı iptal edilmiştir. İlan ekteki şekliyle güncellenmiştir. Duyurulur.’ ifadesi yer aldı. Ünivbersiteden yapılan açıklamada, üniversitenin çeşitli birimlerine alınacak öğretim üyeleriyle ilgili ilan güncellenerek yeniden yayınlandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 15:13

www.evrensel.net