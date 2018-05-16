Ãœniversitelerde tek talep, iki farklÄ± mÃ¼cadele biÃ§imi

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri Evrensel'e yazdÄ±: Ãœniversiteleri bile 'yÃ¶netemediÄŸi' iÃ§in bÃ¶lmeye Ã§alÄ±ÅŸan bu zihniyete, geleceÄŸimizi emanet etmeyeceÄŸiz.

Deniz TUGAY

Ä°stanbul Üniversitesi

Ä°stanbul Üniversitesi öÄŸrencileri bir sabah bunaltÄ±cÄ± düÅŸlerinden uyandÄ±ÄŸÄ±nda okullarÄ±nÄ±n bölüneceÄŸini duydu. O sabahtan bu yana kah enerjisiyle kah mizahÄ±yla ama her zaman tek bir talep etrafÄ±nda mücadelesine devam etti: Üniversiteme dokunma.

Okulu böldürtmemek çerçevesinde yapÄ±lan mücadelenin biçimi öÄŸrencilerin tutumuna ve fakültelerin kendi özgün koÅŸullarÄ±na göre farklÄ±lÄ±klar gösterirken BeyazÄ±t ve CerrahpaÅŸa olarak iki ayrÄ± koldan ilerledi. GeldiÄŸimiz noktada BeyazÄ±t’taki hareket neredeyse sönümlenmiÅŸ bir vaziyetteyken CerrahpaÅŸa, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±yla birlikte öÄŸrencisinden akademisyenine “bölünmeme” kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°lk günden beri öÄŸrencisiyle, akademisyeniyle, çalÄ±ÅŸanÄ±yla tek yürek olan CerrahpaÅŸa, öÄŸrencilerin kendi sözlerini söyleme mekanizmalarÄ± olan temsilciliklerin neden önemli olduÄŸunun bir cevabÄ±. GeçtiÄŸimiz üç hafta boyunca imzalarÄ±nÄ± attÄ±klarÄ± HÄ±dÄ±rellez’de “Okulun bölünmemesi için birlikte dilek tutma”, esnafa, hastane etrafÄ±ndaki insanlara, hastalara neden okulun bölünmemesi gerektiÄŸini anlatma, pek çok sanatçÄ± ve aydÄ±ndan destek isteme, çeÅŸitli videolar çekme, CerrahpaÅŸa etrafÄ±nda insan zinciri oluÅŸturma, sergi hazÄ±rlama, fidan dikme gibi çeÅŸitli etkinliklerle okulu böldürtmemek adÄ±na hâlâ kararlÄ±lar. Ä°lk baÅŸlarda “NeÅŸter tutacak eller pankart tutmasÄ±n”, “Siyaset yapmÄ±yoruz, okulumuzu böldürtmüyoruz” gibi dövizlerle kendiliÄŸinden politik olan bu tepkiyi “Siyasete girmiyoruz” olarak nitelemiÅŸlerdi. Temsilciliklerin dekanlÄ±kla birlikte hareket etmesi, kendi içinde bölünmeyi engellemek, uzun bir zamandÄ±r gençliÄŸin üzerindeki aÄŸÄ±r baskÄ±lar gibi etkenler belki de CerrahpaÅŸa’nÄ±n böyle bir tutum sergilemesine neden olurken süreç ilerledikçe bunun da kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olduk. GeçtiÄŸimiz günlerde CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n “Åžayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak biz o zaman kenara çekiliriz” açÄ±klamalarÄ±ndan sonra öÄŸrencilerin mumlarla TAMAM yazarak etrafÄ±nda oturmalarÄ±, alÄ±nan bölünme kararÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan nedenin rant olduÄŸuna dair açÄ±klamalar ve daha sonra yapÄ±lan açÄ±klamalardaki satÄ±r aralarÄ± bunun göstergesi.

BeyazÄ±t MeydanÄ±’ndaki hareketin ÅŸu an geldiÄŸi durum ise CerrahpaÅŸa’dan farklÄ± olarak bir tepkisizlik. AslÄ±nda kararÄ±n duyulduÄŸu ilk gün meydanda 2 bin kiÅŸilik bir öÄŸrenci kitlesi “Üniversiteme dokunma” demiÅŸti. Bölünen ve bölünmese de üniversitenin birliÄŸini savunan fakülteler kendi içlerinde forumlar düzenledikten sonra her gün ana kapÄ±da tepkilerini birleÅŸtirmiÅŸti ama geldiÄŸimiz noktada öÄŸrencilerin talepleri için mücadele edeceÄŸi bir mekanizmadan çok bürokratik bir mekanizmaya dönüÅŸen temsilciliklerin harekete katÄ±lmasÄ±nÄ± zorlamamak ve hareket içerisinde etkin kÄ±lmamak, çeÅŸitli provokasyonlar, gençlik örgütlerinin hareketle kaynaÅŸamamalarÄ± yahut kaynaÅŸmamalarÄ± sonucu günden güne azalan kitlenin bugün hiç kalmamasÄ±nÄ± da beraberinde getirdi. Ana kitleyi her gün ana kapÄ± önünde toplamakla sÄ±nÄ±rlÄ± kalan, mevcut temsilcilikler ve kulüpleri deÄŸiÅŸtirecek gücü varken iÅŸleyiÅŸin deÄŸiÅŸmesi için zorlamayan hareket, üniversitede söz sahibi olmaktan uzak duruyor. Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n duyulduÄŸu gün biriken 2 bin küsur kiÅŸilik coÅŸkulu kitleden geriye kalan ana kapÄ± önünde süründürülmekten, fakültelerde ve sÄ±nÄ±flarda tepkiyi büyütememekten, tüm üniversiteyi tek bir talep etrafÄ±nda birleÅŸtirecek beceriyi gösterememekten kaynaklÄ± artÄ±k ana kapÄ±ya bile gitmeyen, okulu bölündüÄŸü için hayÄ±flanmakla yetinen öÄŸrenciler topluluÄŸu oldu.

Üniversitelerin bilimsel ve demokratik bir hale gelebilmesi için yürütülecek mücadelede bugün gençliÄŸin akademik örgütlerini güçlendirmek acil bir ihtiyaçtÄ±r. Üniversiteye gelen her öÄŸrencinin doÄŸal üyesi olduÄŸu temsilcilikler, gençliÄŸin talep ve sorunlarÄ±nÄ± tüm bir okula yaymak ve bu yönde en geniÅŸ öÄŸrenci kesimini harekete geçirmek için en meÅŸru ve demokratik zemini içeriyor. Üniversite gençliÄŸinin geçmiÅŸ mücadele deneyimleri de göstermektedir ki (Ä°stanbul Üniversitesi formasyon eylemlerinde 70 olan formasyon kotasÄ±nÄ± 400’e çÄ±kartmak, yine Ä°Ü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öÄŸrencilerinin de ÖTK’leri kullanarak dikey geçiÅŸ haklarÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak zorunda kaldÄ±) gençliÄŸin mücadelesini birleÅŸtirip merkezileÅŸtirme imkanÄ± sunan ÖTK’ler ÅŸu anda gençliÄŸin en meÅŸru talebi olan parasÄ±z, bilimsel ve demokratik eÄŸitim talebini elde edebilmek için yapÄ±lacak mücadelenin zeminini meydana getiriyor.

GençliÄŸin üzerindeki baskÄ± her geçen gün artarken Ä°stanbul Üniversitesi öÄŸrencileri tek bir talep etrafÄ±nda bir araya geldiler: Üniversiteme dokunma. Bu hareket öÄŸrencilerin yan yana gelmesi ve yönetimde söz söyleyebilmeleri için bir araç olan kulüplerin temsilciliklerin iÅŸler bir hale gelmesini saÄŸlamazsa tarihi bir olaydan geriye sadece güzel pankartlar ve “denedik ama olmadÄ±” düÅŸüncesi kalacak, bölünen fakülteler HadÄ±mköy’e, Silivri’ye giderken üniversitelerin öznelerine sorulmadan rant için alÄ±nan kararlar artacaktÄ±r.

Bir sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda baÅŸka bir üniversitede okumamak için, kendi üniversitemiz hakkÄ±nda bizden baÄŸÄ±msÄ±z kararlar alÄ±nmamasÄ± için buna baÄŸlÄ± olarak özerk ve bilimsel, akademik bir üniversite talebiyle kendi kulüp ve temsilciliklerimizi ve bu biriktirerek geri çekilen hareketi ilerletmek adÄ±na üniversitenin akademik, sosyal, kültürel yaÅŸamÄ±nÄ± güçlendirelim.

'Ãœniversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesi tasarÄ±sÄ±' komisyonda kabul edildi

ÜNÄ°VERSÄ°TELERÄ°N BÖLÜNMESÄ°NE TAMAM

Hacettepe Üniversitesi EÄŸitim Fakültesinden bir öÄŸrenci

On altÄ± yÄ±ldÄ±r aynÄ± iktidar ile yönetilen ve iki yÄ±la yakÄ±n bir süredir de OHAL ile yönetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan Türkiye, sarayÄ±n korku haline bürünmesi sonucu aldÄ±ÄŸÄ± karar ile erken seçim sürecine girmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. Bu süreçte iktidarÄ±n ortaya serdiÄŸi bayaÄŸÄ± planlara karÅŸÄ± öncelikle biz öÄŸrenciler, bütün emekçiler, kadÄ±nlar; katledilenler, hapsedilenler, sömürülenler olarak bu korku kÄ±skacÄ±nda susmaya razÄ± deÄŸiliz. Sesimizi duyurabildiÄŸimiz her yerde, verdiÄŸimiz ortak mücadelemiz ile umudumuzu yeÅŸertmeye devam edeceÄŸiz.

ÜNÄ°VERSÄ°TELERDEN ELÄ°NÄ° ÇEK

Gün geçtikçe ÅŸiddetin, baskÄ±nÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ± bir süreçte olan Türkiye, bilimsellikten uzak bir tasarÄ±yla karÅŸÄ±mÄ±za geldi yakÄ±n bir zamanda. Daha öncesinden BoÄŸaziçi Üniversitesini kÄ±skacÄ± altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸan iktidar, bu sefer de üniversiteleri bölme tasarÄ±sÄ±nÄ±, daha özgür üniversiteler, daha demokratik ve daha hÄ±zlÄ± iÅŸ yapan kurumlar yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bahaneleriyle Meclise sundu.

ÖÄŸrenci ve öÄŸretmenleri köklü, tarihi bilinçten ve bütünlükten uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸma, örgütlü bilinci ve ortak mücadeleyi yok ederek tekleÅŸtirme arzusu, gençliÄŸi umutsuz ve yoksun bir geleceÄŸe maruz bÄ±rakma giriÅŸimi ve üniversite alanlarÄ±nÄ± ranta açma planlamasÄ± iktidarÄ±n nihai amacÄ±dÄ±r.

BÄ°ZLER HER YERDEYÄ°Z

Bizler, kendisini baÅŸka bahaneler ile kandÄ±ran bu iktidara boyun eÄŸmeyerek bu baskÄ± rejimine T A M A M diyoruz. ArtÄ±k üniversiteleri bile “yönetemediÄŸi” için bölmeye çalÄ±ÅŸan bu zihniyete, bugünümüzü ve geleceÄŸimizi emanet etmeyeceÄŸiz. KHK’ler ile ihraç edilen ve açÄ±ÄŸa alÄ±nan emekçilerimizin, atanamayan; atanamadÄ±ÄŸÄ± için devlet eliyle intihara sürüklenen -katledilen- öÄŸretmenlerimizin, eÄŸitim hayatÄ±ndan yoksun bÄ±rakÄ±lan binlerce öÄŸrenci yoldaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± sorana kadar bizler her yerdeyiz ve T A M A M demeye devam edeceÄŸiz.

Ãœniversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesine karÅŸÄ± her kesimden tepki var

DEMOKRATÄ°K VE BÄ°LÄ°MSEL EÄžÄ°TÄ°M KURUMLARI Ä°ÇÄ°N MÜCADELEYE

Çukurova Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi ÖÄŸrencisi

Her gün atanamayan bir öÄŸretmenin ya bir iÅŸ kazasÄ±nda taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için öldüÄŸü ya da cebinde 5 lira bile olmadÄ±ÄŸÄ± için intihar ettiÄŸi haberini yandaÅŸ olmayan Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gibi gazetelerden okuyoruz. Ülkenin baÅŸÄ±ndaki hükümet temsilcileri ülkemizin her ÅŸehrinde üniversite açmak ile övünüyor. Sorun iÅŸte tam da bu. EÄŸitim açÄ±sÄ±ndan demokratik ve bilimsel olmayan üniversitelerin, hükümetin siyasi politikalarÄ± uÄŸrunda kullanÄ±lmak için geliÅŸi güzel açÄ±lmasÄ± ve atanan rektörler tarafÄ±ndan bir eÄŸitim kurumu gibi deÄŸil, bir iÅŸletme tesisi gibi yönetilmeye ve kullanÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bunun en tipik örneÄŸini bugünlerde Ä°stanbul’daki üniversiteleri bölmeye çalÄ±ÅŸarak farklÄ± yerlerde üniversitedeki nufüsu kullanÄ±p; üniversiteleri bir eÄŸitim kurumu deÄŸil de parasÄ± olanÄ±n okuduÄŸu bir pazar haline getirmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± gibi faaliyetler gösterilebilir.

ÖÄŸretmen atamalarÄ±ndaki sorunlarÄ± çözmek için mevcut üniversiteleri bilimsel ve demokratik bir eÄŸitim kurumu haline getirmeli ve keyfi ÅŸekilde bir iÅŸletme anlayÄ±ÅŸÄ±yla üniversite açÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±yÄ±z. Herkesin yeteneÄŸine göre okuduÄŸu ve mezun olduktan sonra gelecek kaygÄ±sÄ± duymadan atandÄ±ÄŸÄ± demokratik ve bilimsel eÄŸitim kurumlarÄ± için mücadele etmemiz gerekiyor.

Emek Partisi Samsun Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼nden 1 MayÄ±s etkinliÄŸi

ARTIK YETER, T A M A M!

KÄ±vÄ±lcÄ±m EFTELYA

Malatya

ErdoÄŸan, AKP’nin grup toplantÄ±sÄ±nda “Åžayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” dedi. Bu konuÅŸma sosyal medyada bir anda patlak verdi. Twitter’da “T A M A M” tweetleri 2 milyonu aÅŸtÄ± ve dünya sÄ±ralamasÄ±nda ilk sÄ±raya yerleÅŸti. Böyle gergin bir ortamda yüzümüzü güldüren, bizi bir anlÄ±ÄŸÄ±na da olsa bu çürümüÅŸlükten uzaklaÅŸtÄ±ran “TAMAM” rüzgârÄ±nÄ±n bir önemi var aslÄ±nda. Her kesimden insanÄ±n “ArtÄ±k yeter!” demesi ve bütün muhalefetin birleÅŸebilmesi. KendiliÄŸinden gerçekleÅŸen bu hareketin iktidar sahiplerinde yarattÄ±ÄŸÄ± panik de gülünçtü elbette. “TAMAM” a karÅŸÄ± “DEVAM” dediler ancak devamÄ± gelmedi. Bu birleÅŸmenin önüne de geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar ama bu sefer istedikleri gibi olmadÄ±. Halk “ArtÄ±k yeter, TAMAM” diyordu. Peki, bu “TAMAM” ne içindi?

Tek adam tek parti inÅŸasÄ±naydÄ± TAMAM; OHAL ile yönetilmeye, bir gecede çÄ±karÄ±lan KHK’lerle iÅŸten çÄ±karmalaraydÄ± TAMAM; kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, cinayet, taciz, tecavüze ve çocuk istismarÄ±naydÄ± TAMAM; enflasyonun yükselmesine, zamlarÄ±n iÅŸçilerin-emekçilerin belini bükmesineydi TAMAM; yani kÄ±sacasÄ± 16 yÄ±llÄ±k iktidarlarÄ± boyunca uyguladÄ±klarÄ± gerici, baskÄ±cÄ±, faÅŸist, katliamcÄ± politikalarÄ±naydÄ± TAMAM.

GELECEKSÄ°ZLÄ°K CENDERESÄ°NE SIKIÅžTIRILIYORUZ!

SÄ±nava hazÄ±rlanan öÄŸrenciler olarak bizler de geleceÄŸimiz için TAMAM diyoruz. Dönem baÅŸÄ±nda birden bire sÄ±nav sistemi deÄŸiÅŸtirildi ve tam olarak nasÄ±l bir sÄ±nava hazÄ±rlanÄ±yor olduÄŸumuzu birkaç aydÄ±r biliyoruz. Bu da yetmiyormuÅŸ gibi erken seçim 24 Haziran’a alÄ±ndÄ± yani üniversite sÄ±navÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± tarih. O kadar paniklediler ki sÄ±navÄ± bile unuttular, sÄ±nav seçimden bir hafta sonraya ertelendi. Bu durum gençliÄŸin geleceÄŸini de ne kadar önemsediklerini de açÄ±kça gösteriyor. Tüm bunlarÄ±n yanÄ±nda üniversitelere yönelik baskÄ±lar, saldÄ±rÄ±lar devam ediyor. Åžimdiyse üniversiteleri bölen bir kanun tüm tepkilere raÄŸmen yasalaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. “Her üniversite mezununa iÅŸ bulacak halimiz yok” diyerek kendi sorumluluklarÄ±ndan sÄ±yrÄ±larak bizi sorunlarÄ±mÄ±zla baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yorlar. Bizi geleceksizlik cenderesine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rlarken parasÄ±z, bilimsel, demokratik eÄŸitim; sÄ±navsÄ±z üniversite, demokratik-özgür üniversite vb. taleplerimizi duymazlÄ±ktan geliyorlar. Bu durum gelecek üniversite öÄŸrencilerini, bizleri tedirgin ediyor. Ä°ÅŸte bu yüzden ortak taleplerimiz etrafÄ±nda birleÅŸerek mücadele vermeliyiz.

‘T A M A M’DAN SONRA ‘S I K I L D I K’

ErdoÄŸan’Ä±n Ankara’da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler, sÄ±kÄ±ldÄ±nÄ±z biliyorum” dedi. Salondaki gençler “HayÄ±r” deyince ErdoÄŸan “Ciddi mi, sÄ±kÄ±lmadÄ±nÄ±z mÄ±?” diye sorduktan sonra konuÅŸmasÄ±nÄ± sürdürdü. ErdoÄŸan’Ä±n bu sözleri sosyal medyada “T A M A M” dan sonra “S I K I L D I K” kampanyasÄ±na sebep oldu.

“T A M A M” , “S I K I L D I K” sosyal medyada kalan kampanyalar olmamalÄ±, bizleri ortak mücadelede birleÅŸtirmelidir.

'Ãœniversiteleri bÃ¶len tasarÄ± Meclisten geÃ§se de Ã¼niversiteden geÃ§mez'

TanÄ±: KontrolsÃ¼z bÃ¶lÃ¼nme | Tedavi: CerrahpaÅŸaâ€™ya dokunma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 MayÄ±s 2018 15:22

www.evrensel.net