Pendik iskelesinde feribot kazası: 6 yaralı

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yalova'dan Pendik'e gelen "Fatih Sultan Mehmet 1" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 6 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.

İDO AÇIKLAMA YAPTI

Kazayla ilgili olarak İDO tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Mayıs 2018 tarihinde 14:00 Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 isimli IDOferrycat tipi gemi, saat 14:50’de Pendik İskelesi’ne yanaşmaya çalıştığı sırada iskeleye sert bir şekilde yaslanmıştır. Yaslanmanın etkisi ile ayakta bulunan yolcularımızdan ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanmıştır. İDO yetkilileri kazanın ilk anlarından itibaren sağlık görevlileri ile irtibata geçmiştir. Yaralanan yolcularımıza her türlü destek verilmekte olup tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. İDO ailesi olarak hepimizi üzen bu talihsiz kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 18:30

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