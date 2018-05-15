‘Kelebekler’ filminin müzikleri albüm oldu

'Kelebekler' filminin, Ahmet Kenan Bilgiç tarafından hazırlanan orijinal müzikleri, albüm olarak piyasaya çıkıyor.

Müzikleriyle de konuşulan “Kelebekler” filminin, Ahmet Kenan Bilgiç tarafından hazırlanan orijinal müzikleri, 18 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Akustik folk bir atmosferin hakim olduğu albümde, Bilal Karaman ve Ahmet Kenan Bilgiç’in çaldığı gitarlara, kalimba, dulcimer ve elektrik gitar eşlik ediyor. Albümde ayrıca, Kenan (Bartu Küçükçağlayan) karakterinin ’80’ler synth-pop cep telefonu melodisi ve Cemal (Tolga Tekin) karakterine ait Almanca trap bir parça bulunuyor. Filmin giriş masalını ise Oyuncu Şebnem Hassanisoughi seslendiriyor.

Filmde yer alan Nazan Öncel, Barış Manço, Erkut Taçkın, Grup Gündoğarken, Gevende ve Kahtalı Mıçı’ya ait parçaları da içeren çalma listesi, albümle aynı gün yayımlanacak.

Babalarını arayan kardeşlerin hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Tolga Karaçelik ile birlikte Diloy Gülün ve Metin Anter yapıyor. Filmde, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Serkan Keskin, Ercan Kesal gibi isimler rol alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:58

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