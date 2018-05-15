BES: Parasız sağlık ve kamusal emeklilik hakkından vazgeçmeyeceğiz

BES, Sosyal Güvenlik Haftası açıklamasında, sosyal güvenliğin iki temel unsuru sağlık ve emeklilik sisteminin piyasalaştırıldığına dikkat çekti.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. BES Genel Basın Yayın Sekreteri Bahadır Berdicioğlu, sosyal güvenlik sisteminin sağlık ve emeklilik hizmetleri olmak üzere iki temel unsuru olduğunu belirtti. Sağlık alanında yaşanan piyasalaşmanın sağlık kurumlarını ticarethaneye yurttaşları da müşteriye dönüştürdüğünü ifade eden Berdicioğlu, siyasi iktidarın övündüğü “Her Yurttaş Genel Sağlık Sigortası Şemsiyesi Altında” ifadesinin içi boş bir slogan olduğunu söyledi. Berdicioğlu, her yurttaşın genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için ya sosyal güvencesi olması ya da genel sağlık sigortası primini yatırmasının zorunlu hale getirildiğini dile getirdi.

8 MİLYON KİŞİNİN AYLIK GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİ

SGK’nin 2017 istatistiklerine dikkat çeken Berdicioğlu, “Toplam nüfusun yüzde 86,8’inin sosyal güvenlik kapsamında olduğu, nüfusun yüzde 13,2’sinin ise kapsam dışı olduğu kaydedilmektedir. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 8 milyon yurttaş tespit edilmiştir. 6,4 milyon yurttaşın ise aylık gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden fazla olması nedeniyle GSS primi ödemesi gerektiği halde prim borcunu ödeyemediği görülmektedir. Yani sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç durumda olan toplam yurttaş sayısının 14,4 milyona ulaştığı SGK istatistiklerinden de anlaşılmaktadır” dedi.

Sağlık sisteminde ise yurttaşların payına sağlıkta daha önce olmayan 11 kalem yeni ödeme zorunluluğu olduğunu kaydeden Berdicioğlu reçete yazılmasa bile her muayenede 5 TL’den başlayıp 15 TL’ye kadar muayene ücreti, reçete bedeli, eşdeğer ilaç farkı, miktarı milyarları bulan istisnai sağlık hizmeti ücreti ve en çok can yakan da özel hastanelerde ilave ücret adı altında alınan bıçak parası ile “paran kadar sağlık” hizmeti anlayışının getirildiğini söyledi.

EMEKLİLİK DE PİYASALAŞTIRILDI

Sağlık alanında piyasalaşma tüm hızıyla sürerken emeklilik sisteminde de durumun farklı olmadığını anlatan Berdicioğlu, 5510 sayılı yasa ile 2008 yılı sonrasında çalışma hayatına girenler için emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e yükseltildiğini hatırlattı. Türkiye koşullarında emekçiler için emekliliğin fiilen son bulduğunu ifade eden Berdicioğlu, emekçilerin kamu emeklilik sisteminin tasfiyesi anlamına gelen “Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi” saldırısı ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Berdicioğlu, kamusal, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmetinin ve kamu emeklilik sisteminin bir lütuf değil, emekçilerin mücadele ile kazandığı haklar olduğunu vurguladı. Kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Berdicioğlu, “Kamusal, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ve kamusal emeklilik hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BÜRO EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Büro emekçilerinin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Berdicioğlu, özellikle 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile diğer büro emekçilerinde olduğu gibi SGK emekçilerinde de ciddi hak kayıpları yaşandığını söyledi. İkramiyeler, ek ödemeler, fazla mesai ücreti, havuz parası, vekâlet ücreti, fatura inceleme ücreti vb. kaldırılması ile SGK emekçilerinin ciddi gelir kaybına uğratıldığını aktaran Berdicioğlu, SGK emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmeye devam edilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı olmasına karşın yeni bir düzenleme yapılmayarak emekçilerin mağdur edildiğini dile getirdi. Ayrıca OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ler ile ihraç edilen ve açığa alınan üyelerinin de olduğunu belirten Berdicioğlu, “Açığa alınan üyelerimizin neredeyse tamamı görevlerine geri başlatılmış olmakla birlikte ihraç edilen üyelerimiz OHAL komisyonu tarafından oyalanmaktadır. OHAL komisyonu marifetiyle ihraç olan üyelerimizin yargı süreçleri tıkanmaktadır. Yaşanan bu hukuksuzluklar toplam çalışanlar üzerinde de huzursuzluk yaratmış, yaratmaya da devam etmektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:45

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