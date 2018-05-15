Irak'ta ilk sonuçlara göre, ülke genelinde Sadr, IKBY’de KDP önde

Irak'ta açıklanan ilk sonuçlara göre, Şii Lider Mukteda el Sadr’ın desteklediği Sairun Koalisyonu ülke genelinde en çok oyu alarak birinci parti oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak genelinde en çok oyu Şii Lider Mukteda el Sadr’ın desteklediği Sairun Hareketi aldı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Erbil kentinde ise Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 316 bin oy alarak birinci parti oldu.

BAĞDAT’TA SEÇİM ZAFERİ KUTLAMASI

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Muan Hitavi tarafından açıklanan nihai olmayan ilk sonuçlara göre, Şii Lider Mukteda el Sadr’ın desteklediği Sairun Koalisyonu, Irak genelinde en çok oyu alarak birinci parti oldu.

Başkent Bağdat’ta Sairun koalisyonunun 18 sandalye elde ettiği açıklandı. Başkentteki Tahrir Meydanı’nda toplanan yüzlerce Sadr yanlısı, seçim zaferini kutladı.

ERBİL’DE KDP ÖNDE

Erbil’de ise KDP 316 bin oy alarak birinci parti oldu. KDP’den sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 77 bin oy alarak ikinci, Şasivar Abdulvahid başkanlığındaki Yeni Nesil Hareketi 69 bin oyla üçüncü, Dr. Berhem Salih liderliğindeki Demokrasi ve Adalet Koalisyonu ise 49 bin oyla dördüncü parti oldu. IKYB’de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ise 39 bin alarak beşinci sıraya yerleşti. Irak Türkmen Cephesi’nin Erbil’de 2 bin 333 oy aldığı belirtildi.

SÜLEYMANİYE’DE KYB ÖNDE

Süleymaniye vilayetinde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 262 bin oy alarak birinci, 149 bin oy alan Goran ise ikinci parti oldu. Yeni Nesil Hareketi 61 bin, İslami Toplum Partisi (Komel) 49 bin, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon 44 bin, Kürdistan İslami Toplum Partisi (Yekgirtu) 29 bin oy aldı.

MUSUL VİLAVETİNDE İBADİ BİRİNCİ

IŞİD’in saldırıları ve 9 ay süren kurtarma operasyonu sonucu büyük yıkımın meydana geldiği Musul vilayetinde, Irak Başbakanı Haydar el İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti oldu. Nasır’ı, KDP takip ederek ikinci sıraya, Iyad Allavi liderliğindeki Vatanniye Koalisyonu ise üçüncü sıraya yerleşti.

SALAHADDİN’DE KAZANAN ULUSAL HALKÇI KOALİSYON OLDU

Irak’ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, Vali Ahmet Cuburi liderliğindeki Ulusal Halkçı Koalisyon birinci, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ikinci, Vataniye Koalisyonu üçüncü parti oldu.

İBADİ, KERKÜK İÇİN YENİDEN SAYIM İSTEDİ

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Kerkük’te “Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları” üzerine oyların yeniden sayılması talimatı verdiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbadi ile görüştüğünü aktardı. “Başbakan, Kerkük’te seçimlere şaibe karıştığı kanaatinde olduğunu söyledi” diyen Salihi, İbadi’nin Kerkük’te oyların yeniden sayılması için talimat verdiğini dile getirdi.

İBADİ: SONUÇLARA SAYGI DUYUN

Irak Başbakanı İbadi, pazartesi akşamı devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında ise “Irak’ın istikrarının korunması gerekiyor. Siyasi grupları seçim sonuçlarına saygı duymaya çağırıyorum” dedi.

Irak genelinde cumartesi günü yapılan seçimlerde, IKBY ve Kerkük’teki bazı siyasi partiler seçimlere hile karıştırıldığını iddia edip, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğini (KYB), oylarını çalmakla suçlamıştı.

Irak genel seçimlerine 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:40

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